Kallas suurenenud kommunaalkuludega asutustele: hinnad on vahepeal ka madalad

Peaminister Kaja Kallas rääkis riigieelarvest kõneldes, et ehkki meedia kirjutab sellest, kuidas hinnad tõusevad, ei tähenda see, et hinnad ei oleks ka vahepeal madalad, mistõttu ei näe praegu valitsus riigieelarvelistel asutustel raskusi tekkivat.

"Praegu pole keskvalitsustes indikatsioone, et tekiksid raskused," vastas Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" küsimusele, millist nõu anda riigieelarvest toetust saavatele asutustele, keda ootavad järgmisel aastal ees mitmekordistunud kommunaalkulud.

"Kui need probleemid tekivad, siis on minu meelest hea näide sellest, et inimesed mõtlevad, kuidas energiat säästa. See on ka hea näide sellest, et meil on energiatarbimine väga suur ja me peame vaatama, kuidas me saame elektrit või energiahindu alla tuua."

Samas tõi Kallas välja, et Eestis on olnud ka perioode, kus elektrihind on olnud väga odav: "Seda kasu, mis sellest hetkest tekkis, keegi kuskil tagasi ei nõua."

"Turg ei tööta ainult ühes suunas – see, et meedia teeb pealkirju ainult siis, kui hinnad on kõrged, ei tähenda seda, et hinnad ei oleks vahepeal madalad."

Kuigi Kallas ei nõustunud, nagu teatrijuhid oleksid pidanud soodsa elektrihinna ajal seda raha tuleviku tarbeks hoidma, leidis ta, et rahakasutust tuleb vaadelda siiski pika aja vältel: "See, milleks sääste kasutatakse, kui need tekivad, on juba eraldi küsimus, aga tegelikult seda kogukulu peab vaatama pikas perspektiivis."

Kallasel lahendusi ei ole, kuidas vaktsineerimist hoogustada

Vastuseks küsimusele, mida valitsus plaanib teha neljanda laine eel teisiti, vastas peaminister: "Me oleme kõrva taha pannud seda, et kui me vaatame kolmandat lainet, siis me tegime need kontrollimeetmed ikka väga sihitult ja hoidsime kogu ühiskonna avatuna."

"Mina olin kogu aeg seda usku, et Eesti inimesed on vastutustundlikud ja õnneks see on ka niimoodi läinud," sõnas ta.

Teisena tõi ta välja, et kiirtestimine koolides on väga efektiivne meetod nakatumisahelate katkestamiseks ning seda soovitakse vajadusel ka edaspidi teha.

Ehkki Kallas möönis, et vaktsineeritusega hõlmatusega ei saa Eestis rahul olla, ei osanud ta välja tuua ka ühtegi uut ettepanekut, kuidas neid inimesi vaktsineerima meelitada, kes seda seni teha pole soovinud.

"Inimeste veenmine on väga raske. Kuidas me kõik 100 protsenti ära vaktsineerime – sellist võtit mul ei ole," ütles ta.

Õhupuhastusseadmeid koolidesse tuleks nõuda linnapea ukse taga

"On väga kurvastav, et nad seda teevad," avaldas Kallas kahetsust, et kohalikud omavalitsused on otsustanud koolides ventilatsioonisüsteemide parandamise asemel suunata raha hoopis kergliiklusteede asfalteerimisse.

Küsimusele, kas näiteks tartlased või tallinlased peaksid minema oma linnapea ukse taha nõudma koolidesse õhupuhastusseadmeid, vastas Kallas: "Jah. Koolide pidajad on kohalikud omavalitsused."