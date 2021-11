Liimets: uued sanktsioonid Valgevenele jõustuvad neljapäeval

"Valgevene viienda sanktsioonide paketi ettevalmistused on lõpusirgel ja sel nädalal on plaanis see vastu võtta. Kavatsuse järgi peaks see olema 2. detsembril," ütles Liimets ERR-ile.

See milliste füüsiliste või juriidiliste isikute pihta sanktsioonid sihitud on, avaldatakse Liimetsa sõnul alles lõplikult kokku lepitud ametliku sanktsioonipaketiga. "Selle informatsiooni enneaegne avalikustamine võib tekitada põhjendamatut segadust. Samuti võimaldaks see nendel isikutel kiiresti reageerida ja näiteks varad ümber vormistada või muud sellist," sõnas Liimets.

Taiwani esinduse avamist Eestis kaalutud ei ole

Taiwanis visiidil viibiv riigikogu Eesti-Taiwani sõprusrühma liige Madis Milling (RE) ütles, et pikemas perspektiivis võiks olla eesmärk ka Eestis Taiwani esinduse avamine ja diplomaatiline tunnustamine. Leedu teatas suvel riigis Taiwani esinduse avamisest, sellele järgnes järsk Leedu ja Hiina vaheline suhete halvenemine.

"Eesti on Taiwaniga suhetes alati lähtunud ühe Hiina poliitikast ja selle raames ka kahepoolselt suhelnud Taiwaniga eelkõige majandus- ja kultuurivaldkonnas. Meil on mitmeid praktilisi tegevusi, kuid esinduse avamist ei ole me kaalunud, selle vastu ei ole ka kumbki pool konkreetset huvi üles näidanud. Samas ei ole see takistanud suhteid edendada," kommenteeris Liimets.

"Praegu ei ole kavas seda poliitikat Eestil küll ümber vaadata," lisas ta.

Liimets kohtub Suurbritannia välisministriga

Teisipäeval sõidab Liimets Riiga, kus toimub NATO välisministrite kohtumine. Liimetsa sõnul ootab ta sealt sõnumeid alliansi ühtsuse kohta ning selle kohta, et NATO on endiselt Euroopas kaitsevõime ja heidutuse tagaja.

"Praegu on laual ka NATO strateegilise kontseptsiooni uuendamine, mis võetakse vastu järgmise aasta Madriidi tippkohtumisel ning Eesti vaates on väga tähtis, et selles strateegilises kontseptsioonis kajastatakse praegust julgeolekuolukorda ning pakutakse ka NATO tööriistad selleks, et selles julgeolekuolukorras toimida," lausus Liimets.

Liimets kohtub välisministrite kohtumise raames ka Suurbritannia välisministri Liz Trussiga.