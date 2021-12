USA soovib omikrontüve juhtumi tuvastamise järel karmistada testimisnõudeid

USA esimene omikronitüve juhtum avastati California osariigi elanikult, kes oli täielikult vaktsineeritud ja saabus Lõuna-Aafrika Vabariigist nädala eest. Valge Maja meditsiininõuniku Anthony Fauci sõnul on nakatunu sümptomid kerged ja ta viibib eneseisolatsioonis.

"Me ei saa teha mingisuguseid järeldusi ühe patsiendi põhjal. Meil on hea meel, et sellel patsiendil olid kerged sümptomid, aga veelgi enam, et need sümptomid juba leevenevad," rääkis Fauci.

"Parim kaitse omikronitüve vastu on vaktsiini tõhustusdoos," ütles USA president Joe Biden.

Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus soovib karmistada testimisnõudeid USA-sse sisenejatele. Praegu peavad reisijad tegema koroonatesti kolm päeva enne lendu, nüüd tahetakse see tuua ühe päeva peale. Nõue kehtiks kõikidele inimestele, sõltumata nende vaktsineerimisseisust ja asukohariigist.

"Ma arvan, et nende otsuste tegemisega peaks veidikene ootama. Vaatama, mida eksperdid ütlevad, ja järgima võimalikke uusi juhiseid," rääkis Kanada reisija Abdalla Alkadhimi.

"Teades inimesi, kes on koroonaviirusega nakatunud, ja nähes uudislugusid, kuidas inimesed Indias ja ka USA-s deltatüve pärast kannatasid, siis arvan, et kõik ettevaatusabinõud on head, millega kaitstakse mind, mu perekonda ja töökaaslasi," sõnas USA reisija Nithin Mallya.

Lisaks suurendatakse testimisvõimekust USA neljas suures lennujaamas, mis asuvad New Yorgi, San Francisco ja Atlanta ümbruses.