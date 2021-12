Kamala Harrise eestkõneleja lahkub aasta lõpus töölt

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki kinnitas meedias levinud kuuldusi ja lisas, et Sanders jääb alati Biden-Harrise perekonna osaks.

Psaki sõnul on Sandersi lahkumine loomulik, sest ta on juba pikemat aega valmis olnud millekski uueks.

"Esimesel aastal Valges Majas töötamine on põnev ja rahuldust pakkuv, kuid samas ka väga kurnav. See on kõik need asjad korraga," ütles Psaki.

Psaki keeldus aga kommenteerimast meediateateid, et Harrise kommunikatsioonijuht Ashley Etienne võib samuti lahkuda.

Harrise populaarsus on viimasel ajal olnud veelgi väiksem kui president Joe Bidenil.

Asepresidendil on poliitiliselt raske periood, sest teda süüdistatakse muu hulgas küündimatuses rändekriisiga tegelemisel ja meedia hinnangul on tal raskusi oma koha leidmisega Valges Majas.

Bideni populaarsus on langenud kütusehindade ja inflatsiooni tõusu tõttu, mis valmistab ameeriklastele suurt muret.