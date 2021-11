Psaki: Biden plaanib kandideerida ka teiseks ametiajaks

Psaki vastas esmaspäeval küsimusele, kas Biden kavatseb 2024. aastal uuesti kandideerida? "Jah, see on tema kavatsus," ütles Psaki.

Biden on 79-aastane. Ta on USA ajaloo vanim president, kelle toetus ameeriklaste seas on hetkel äärmiselt madal. Bideni toetust räsib peamiselt majandusega seotud küsimused. USA hinnatõus on viimase 31 aasta kiireim. Tarnehäired segavad ka majanduse taastumist. Riigis on jätkuvalt kõrge tööjõupuudus. Hinnatõus on kiirem kui palkade tõus.

USA meedia spekuleerib, et Biden ei jaksa 2024. aastal enam kampaaniat teha. Samuti väidab meedia, et Bideni läbisaamine Kamala Harrisega on halb.

Biden on uuesti kandideerimisest rääkinud ka sõpradele ja liitlastele. Ta tahab säilitada oma autoriteeti demokraatide parteis, teatas The Times.

"Ta on öelnud, et kavatseb uuesti kandideerida. Mul on hea meel, et seda teeb," ütles Bideni sõber ja endine senaator Chris Dodd ajalehele The Washington Post.

USA endise presidendi Donald Trumpi liitlased usuvad, et Bideni uuesti kandideerimise tõttu proovib Trump kandideerida ovaalkabinetti ka kolmandat korda.

"Donald tahab kordusmatši. Ta tahab tõestada, et 2016. aasta võit polnud juhus," ütles Trumpi liitlane Mick Mulvaney.