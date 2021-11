Harrise meeskond tahab, et Valge Maja kaitseks asepresidenti rohkem

USA asepresident Kamala Harris ja tema meeskond on vihased Joe Bideni meeskonna peale, kuna Valge Maja ei kaitse nende hinnangul piisavalt jõuliselt asepresidenti, selgus telekanali CNN pikemast käsitlusest.

Raport viitab kümnete inimestega toimunud intervjuudele. Intervjuusid andsid praegused ja endised Harrise meeskonnaliikmed. Intervjuusid andsid ka Valge Maja ametnikud.

Bideni meeskonda häirib üha rohkem Harrise avalik esinemine. Näiteks naeris Harris kummaliselt, kui temalt küsiti lõunapiiri külastamise kohta. Harris vastutab Joe Bideni ülesandel piirikriisi lahendamise eest.

Harrise esimene piirikülastus leidis aset peaaegu 100 päeva hiljem, kui Biden tal palus kriisiga tegeleda. Kui Harriselt küsiti, et miks ta piiri ei külasta, vastas Harris naeratades, et ta pole ka Euroopas käinud,

Eraviisiliselt kurdavad Harrise nõunikud, et asepresidendile tehakse liiga. Nõunikud väidavad, et Harrisele antud ülesanded ei vasta tema staatusele, kuna Harris on ajaloo esimene naissoost asepresident.

"Nad saadavad teda järjekindlalt kohtadesse, mis pole tema oskustega kooskõlas," ütles Harrise endine kõrge nõunik CNN-ile.

Tavaliselt peetakse ametisolevat asepresidenti partei järgmiseks presidendikandidaadiks. Pole veel täpselt selge, kas Biden kandideerib 2024. aastal uuesti. Demokraatliku partei strateegid muretsevad juba Harrise madala toetuse pärast. Kaalutakse, kas Harris peaks üldse presidendiks kandideerima.

Harrise pressiesindaja Symone Sandersi sõnul on tegemist lihtlabase kuulujutuga.

"On kahetsusväärne, et pärast edukat reisi Prantsusmaale ja pärast infrastrukuuriseaduse eelnõu vastuvõtmist, keskendub meedia hoopis kuulujuttudele. Ei räägita presidendi ja asepresidendi saavutatud tulemustest," ütles Sanders.

Mitmed Harrise siseringi liikmed väitsid, et Valge Maja ei kaitse Harrist siiski piisavalt. Hiljuti pilkas telekanali Fox News saatejuht Tucker Carlson transpordiminister Buttigiegi. Psaki tormas siis kohe Buttigiegi kaitsma.

"Raske on märkamata jätta seda energiat, mida Valge Maja selle mehe kaitsmiseks kulutab. Harris kulutas samas terve aasta ülesannetele, mida Valge Maja ei tahtnud ise teha," ütles Harrise endine nõunik.

Buttigieg on ka potentsiaalne demokraatide järgmine presidendikandidaat. Buttigiegi poliitiline kapital kasvas järsult pärast seda, kui vastu võeti triljoni dollari suurune infrastruktuuriprogramm. Seda programmi hakkab juhtima just Buttigieg.

Harrise populaarsus ameeriklaste seas jätkab aga langemist. Bideni toetus on samuti äärmiselt madal, kuid Harrise toetus on veelgi väiksem, ühe küsitluse järgi 28 protsenti.

Transpordiminister teeb juba reklaami, et saada populaarsemaks mustanahaliste valijate seas. Ta lubab kulutada miljardeid, et maanteeprojektidega vähendada rassiliselt eraldatud linnaosade vahelist ebavõrdsust.

Valge Maja väidab, et Harris ja Biden saavad endiselt hästi läbi.

"Harris on tähtis partner ja julge liider. Ta tegeleb riigi jaoks tähtsate väljakutsetega," ütles pühapäeval Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.