Prantsuse vabariiklaste presidendikandidaadi esimeses voorus sündis üllatus

Poliitikanalüütikute sõnul näitas Ciotti võit, et Prantsusmaa poliitiline maastik pöördub üha rohkem paremale. Avalik arvamus toetab üha vähem sisserännet, teatas The Times.

Ciotti on poliitiliselt lähedane kahele teisele tuntud parempoolsele presidendikandidaadile, Marine Le Penile ja Eric Zemmourile. Ciotti on ise vabariiklaste partei liige, mis järgib Gaullistlikku liikumist. Gaullism tuleneb endise Prantsusmaa presidendi Charles de Gaulle nimest.

Ciotti läheb teises voorus vastamisi Pariisi piirkonna juhi Valerie Pecresse'iga. Pecressel on nüüd hea võimalus saada esimeseks naissoost vabariiklaste presidendikandidaadiks.

Pecresse sõnul on temas kaks kolmandikku Merkelit ja üks kolmandik Thatcherit. Ta on teise vooru selge favoriit, vahendas The Times.

Pecressele avaldasid toetust ka Michel Barnier ja Xavier Bertrand. Mõlemad mehed põrusid esimeses voorus.

"Pecressel on järgmisel aastal paremad võimalused võita valimised," ütles Barnier.

"Macron kardab Pecresse't palju rohkem kui Ciottit. Pecresse võib konkureerida ka peavoolu valijaskonna pärast," ütles ajalehe Le Figaro ajakirjanik Francois-Xavier Bourmand.

Vabariiklaste presidendikandidaadi valimiste teine voor toimub sel nädalavahetusel.