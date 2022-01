Pariisi kohus trahvis presidendikandidaati vihakõne eest

Kohus määras poliitikule 10 000 euro suuruse trahvi märkuste eest, mida ta tegi 2020. aastal ühes telesaates, vahendas Reuters.

Zemmour rääkis saates saatjata riiki saabunud noortest migrantidest. "Neil pole mingit põhjust siin olla. Nad on vargad, nad on tapjad, nad on vägistajad. See on kõik, mida nad teevad. Nad tuleks tagasi saata," ütles Zemmour.

Pariisi kohtu hinnangul kujutab tema väljaütlemine vihakõne.

Zemmouri kaitsja Olivier Pardo ütles BFM TV-le, et tema kliendil on õigus kohtu otsus edasi kaevata. Zemmouri kaitsjad on korduvalt öelnud, et süüdistused on alusetud.

Parempoolne poliitik Eric Zemmour teatas möödunud aasta novembri lõpus, et kandideerib käesoleva aasta novembris toimuvatel presidendivalimistel. Detsembri alguses lõi ta partei Reconquete.

Zemmouri peetakse vastuoluliseks poliitikuks. Ta kritiseerib teravalt sisserännet ja nõuab riigis karmimat kontrolli islamiseaduste üle. Tema toetajate hinnangul toob Zemmour aga poliitilise korrektsuse poolt vaevatud ühiskonda uut värskust.