Maha sadanud lumi pani inimesed jõulukuuski ostma

Aasta-aastalt tuuakse jõulukuusk tuppa üha varem, ent kindel indikaator, millal huvi kuuskede vastu hüppeliselt kasvab, on lume tulek, mis inimeste hinges jõulutunde äratab. Tänavune kuuseäri käib juba täies hoos, ning need, kes veel müügiga alustanud pole, kahetsevad.

Robert Rebeli ettevõte, mis kasutab kaubamärki SilverTree, alustas Eestis kuusemüüki alles tänavu, kuid ta on on hõivanud nn luksusniši - tema ettevõte toob kuuse koju või kontorisse kohale ning viib kuivanud rootsu jaanuaris minema, kõik see on puu hinna sees. Kui kuusk mingil põhjusel ei meeldi või viskab okkad tuppa tuues kohe maha, vahetab selle kolme päeva jooksul tasuta välja. Ning kinnitab, et kuused lähevad taaskasutusse - saavad kas väetiseks või biokütuseks. Partnerit, kes kuuserümpadega edasi tegeleks, veel ei ole, kuid läbirääkimised käivad nelja-viie ettevõttega, kinnitab Rebel.

"Anname klientidele teada pärast jõule, kuhu need puud viiakse, mis neist saab, kogu nende nn elulugu," kinnitab mees.

Osta saab ka potiga kuuske või nulgu, mis hiljem tagasi loodusesse istutatakse. Rebel kinnitab, et needki on populaarsed, moodustades umbes 15 protsenti tellimustest.

Selline täisteenus jääb hinnavahemikku 40 kuni 60 eurot, sõltuvalt puu pikkusest ja sordist - kuusk või nulg. Kui nulud tulevad Taanist, siis kuused Leedust. Järgmisel aastal on plaanis aga juba ka Eesti kuuski müüma hakata.

Ning vaatamata uuele ettevõttele ja keskmisest krõbedamale hinnale, teenusel minekut on.

"Kolm nädalat tagasi sai hakata tellima, selle ajaga on meile tulnud umbes tuhat tellimust. Iga päev tellitakse juurde," ütleb Rebel. "200-235 cm on seni populaarseim kõrgus olnud, aga ka 160-180 cm tellitakse praegu järjest enam. Kõige populaarsem on praegu nulg, sest kui novembri lõpus kuusk tuppa tuua, on sellest jõuluks ainult pruun roots alles."

Teenust saab tellida Tallinnas, Tartus ja nende lähiümbruses. Päevas jõutakse laiali kanda 120 puud, ent tööd on nii palju, et lisaks kulleritele tassib Rebel praegu ka ise tellimusi hommikust õhtuni kaubikuga kohale. Sageli soovib klient, et ta kuuse kohe ka jala sisse püsti paneks.

Rebel tunnistab, et müügiplaani prognoosida on keeruline: "Eesmärk on müüa 5000 puud. Tellimusi tuleb uksest-aknast iga päev, nii et võime selleni ka jõuda, aga kõik, mis üle 3000 jääb, on sobilik."

Kui valgeks sadanud maa pani kliendid kuuski tellima, siis mõni soovib jõulupuud alles jõululaupäeva hommikul kätte saada.

"24. detsembriks on mul praegu kaks tellimust. Vaevalt mul mõni kuller sel päeval tööle läheb, ju ma ise lähen neid ära viima. Päkapikumüts läheb siis kindlasti pähe, kas ka jõuluvanakostüüm, ei tea," naerab Rebel.

Müügiplatsilt tuleb jõulupuu ostmine soodsam kui koju- ja äraveoteenusega. OÜ Kangro, kes kasvatab kuuski Harjumaal Kiiu-Aablas, valmistab oma müügiplatse alles ette. Reedene päev on kulunud kuuskede laialiveole platside vahel, mida on tänavu 11. Müük algab laupäevast.

Ettevõtte omanik Madis Haak tunnistab, et tänavu on müügikohti vähem kui mullu - koroonale on tulnud lõivu maksta, töötajaid on raskem leida. Ent eesmärk on müüa kuu jooksul 3500 lõigatud puud. Potikuuski läheb veel 500 lisaks.

Tillukesed potikuused saab kätte 10-15 euroga, sõltuvalt kõrgusest, harilikud kuused jäävad aga hinnavahemikku 15 eurost (100-125 cm) 75 euroni (325-350 cm). Kõige populaarsemad kuused on 175 cm kõrgused ja maksavad 32 eurot.

"Vanasti osteti rohkem selliseid laiemaid, aga nüüd on tähtsam kitsam võra, sest see mahub paremini tuppa ära, ei võta palju ruumi," teab Madis Haak oma klientide eelistusi.

Kui kuused on oma kasvatatud, siis nulud tulevad Kangrolgi Taanist ja maksavad 55-65 eurot.

"Mida aeg edasi, seda varem nad hakkavad ostma. See on juba kümne aasta trend, et inimesed kipuvad puu juba varem ära ostma. 15 aastat tagasi oli veel nii, et see ostmine jäi 21.-23. kuupäevale, aga nüüd ta hajub 5. detsembrist 24.-ni," ütleb Haak.

OÜ Eesti Kuusk müüb seni jõulupuid vaid e-poe vahendusel, platsidel algab kuusemüük alles 10. detsembrist.

"Me oleme kõige hilisemad alustajad Tallinnas. Tahame, et jõuluks ikka värske kuusk oleks inimestel kodus," põhjendab ettevõtte omanik Reijo Metsaoja.

Samas tunnistab ta e-poe müüki hinnates, et pidanuks tänavu müügiga varem alustama: "Järjest varaasemaks kipub iga aastaga liikuma see kuuseost. Sel aastal mõjutab lumi ka, ostetakse varem.

Ka tema kasvatab müüdavad kuused ise, Kuivaleski kuusetalu kasvuplats asub Nõo vallas Tartumaal. Ettevõte loodab tänavu müüa 5000 jõulupuud. Kuuskede hinnad jäävad vahemikku 25-45 eurot, nulgudel 65-85 eurot, sõltuvalt kõrgusest.

"Hinnad pole viimased vähemalt kolm-neli aastat muutunud, pole plaanis sel aastal hindu tõsta ta," ütleb Metsaoja.

Ettevõttel on müügiplatse Tallinna ja Harjumaa kaupluste juures kokku 20, neist üheksa tegutseb vaid iseteenindavana.

"Iseteenindus on popp. Iga kuuse küljes on QR-kood, mis viib makselingile, klient saab mobiil-ID-ga platsil kohe ära maksta," ütleb Metsaoja.

Iseteeninduse kasutajad on ausad inimesed ja maksavad puu eest ära, vargusi on aga ette tulnud pigem teenindajaga platsidel, kus kuusehimustajad üle tara hüppavad ja meelepärase puuga maksmata lahkuvad.

"Loodame ikka aususe peale, eriti jõuluajal," ütleb Metsaoja.

Ausate inimeste peale loodab ka RMK, kelle majandatavatest riigimetsadest võib puu osta igaüks. Möödunud aastal kasutas seda võimalust üle 10 000 inimese ning see arv on aastast aastasse stabiilsena püsinud.

Ise metsast kuuse toomine on ka kõige odavam variant - kuni meetrise kuusekese eest peab välja käima vaid kolm eurot, kuni viiemeetrine iludus maksab aga 30 eurot. Seal aga mingit teenindust ei kaasne - inimene peab omale sobiva kuuse ise välja otsima, maha saagima ja koju tassima. Jõulurõõmu saab kauba peale.