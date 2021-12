Karis kohtus EL-i liidritega

Karis oli Brüsselis kaks päeva, mille jooksul kohtus Eesti Euroopa Liidu ja NATO ametnike ning europarlamendi saadikutega.

"Need teemad on ikka samad, mis täna on olulised - covid, uued tüved, kas Euroopa Liit võtab midagi ühiselt ette või iga riik eraldi. Samuti Valgevene küsimus, samuti Ukraina küsimus. Need on teemad, mis on täna aktuaalsed ja need on teemad, millest me täna rääkisime. Samuti kindlasti ka kliimaküsimustest ja kuidas Eesti nendele ülesannetele vastu läheb," kirjeldas Karis kohtumiste sisu.

Ukrainast rääkides ütles Karis, et Venemaa vägede koondumine Ukraina piiride vahetus läheduses on murettekitav. "Olukorra edasine võimalik eskaleerumine oleks äärmiselt ohtlik ja seaks ohtu mitte ainult Ukraina, vaid kogu Euroopa julgeoleku," ütles Karis.

Riigipea sõnas, et Venemaa läbipaistmatu tegevus Ukraina piiridel on vastuvõetamatu ning Euroopa Liit peab olema eskalatsiooni korral valmis sellele kiiresti reageerima, andes ühtse ja tugeva vastuse.

Samuti külastas ta Eesti kunstniku Tõnis Saadoja näitust Wielsi kaasaegse kunsti keskuses.