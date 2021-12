ERR Ida-Ukrainas: rindejoon eraldas naaberkülad teineteisest

Reedel viibisid Aleksejev ja Svirgsden nn hallis tsoonis asuvas Staromarjevka külas ehk Ukraina kontrolli alt väljas oleval territooriumil. Väike sild üle Kalmiuse jõe õnnestus ajakirjanikel ületada Ukraina sõjaväelaste eriloal ja enda isiklikul vastutusel.

Külas elavad jätkuvalt inimesed.

Ukraina kontrolli all olevas Granitnoje külas asub Ukraina sõjaväe kontrollpunkt.

"Iga päev käib läbi kontrollpunkti 30-40 inimest. Tuleb kontrollida nende dokumente ja isiklikke asju, sest on asju, mis on keelatud sinna viia," selgitas Ukraina sõjaväelane hüüdnimega Fantoom.

Kokku on 130 inimest, kellel on õigus ületada silda Granitnoje ja Staromarjevka küla vahel. Nende hulgas on kaheksa last, neist kuus käib Granitnojes koolis ja kaks lasteaias.

"Elame nagu elame, harjusime. Inimene on selline loom, kes kohaneb kõigega. Meie samuti. Siit me saame humanitaarabi, meile anti äsja vett. Ja ongi kõik," kirjeldas Staromarjevka küla elanik Mihhail eluolu.

Reedel valitses Granitnojes ja Staromarjevkas vaikus. Kuid see pole alati nii.

"Seitse aastat käib sõda ja see pole veel läbi," tõdes Granitnoje elanik Maria. Tema sõnul pole küla viimase poole kuu jooksul tule alla jäänud. "Viimati langesid

siin mürsud 26. ja 27. oktoobril. Minu maja hävitati täielikult."

Tule tõttu sai pihta mitte ainult Maria maja, vaid hukkus ka üks Ukraina sõjaväelane. Kui tema relvavend sai teada, et positsioonidel töötab Eesti televisioon, palus ta tervitada oma sugulasi.

"Tädi Valja, ma tean, et te kuulete mind ja muretsete. Minu vennad Jura ja Maksim, tervitan teid kõiki!" saatis sõjaväelane, keda kutsutakse Dessandiks, Pärnus elavatele sugulastele tervitusi.