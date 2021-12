Kirikud teevad ettevalmistusi rahvarohketeks jõulupühadeks

Jõulude ajal käib kirikus kordades rohkem rahvast kui muul ajal. Katoliiklased on juba suurendanud missade arvu, et kõik soovijad neist osa võtta saaksid ning taas käivad ka videoülekanded, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peeter-Pauli katedraal Tallinna vanalinnas on väike ning jõulu ajal kõik soovijad kirikusse ei mahu.

"Praegu käivad läbirääkimised, et jõuluöö missa toimuks kuskil teises kirikus. Vaatame, kuhu me leiame, kas see on mõni luterlik kirik. Aga kindlasti me ära ei jäta ja ainult videolahendust ei tee. Näis, see on praegu töös. Põhiline on ikkagi inimeste turvalisus," rääkis katoliku kiriku pressiesindaja Marge Marie Paas.

Paasi sõnul võiks üheks variandiks olla Kaarli kirik, kus paavst Franciscuse külaskäigu ajal oli paavsti kohtumine noortega.

Eesti Evangeelse Luterliku kiriku (EELK) Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander ütles, et kirikuliste hajutamisel on üheks võimaluseks eelregistreerimine. Immuniseerimise tõendit jumalateenistusel näitama ei pea.

"Kui keegi tuleb jõulukontserdile, siis loomulikult kontserdil on vaktsineerimise tõend vajalik. Aga kui tullakse kirikusse, siis tõepoolest, meil on ainult need täituvuse protsendid - see on 50 protsenti. Me ikka usaldame inimesi, et kes kirikusse tulevad, on terved ja vaktsineeritud," rääkis Sander.

Eesti Kirikute Nõukogu president, peapiiskop emeeritus Andres Põder ütles, et lisaks täituvuse nõudele tuleb ka pühade ajal kanda kirikus maski ja hoida distantsi. Samuti saab kodus jälgida jumalateenistuste ülekandeid.

"Kui on takistusi kirikusse minekul, siis alati on võimalus otsida üles piibliraamat, süüdata küünal, laulda mõned jõululaulud, lugeda palve ja pidada selline armas ja hubane kodune jumalateenistus. Peaasi, et jõulu ajal leiduks nii kodudes kui ka südames armastust ja rõõmu," sõnas Põder.