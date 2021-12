Katoliiklaste jõuluöö missa toimus erandkorras Kaarli kirikus

Tänavu ei olnud katoliiklaste jõuluöö missa mitte Peeter-Pauli katedraalis, vaid Kaarli kirikus. Põhjus, miks tuli katoliiklastel luterlastelt kirikut laenata, oli lihtne - Peeter-Pauli katedraal on lihtsalt sedavõrd väike, et kõik soovijad poleks hajutatuse reegleid arvestades jõuluööl missale pääsenud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaarli kirik valiti ka seetõttu, et seal toimus 2018. aastal paavsti kohtumine noortega.

Eesti Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan ütles aastat kokku võttes, et vaatamata koroonapiirangutele oli võimalik hoida kirikuid avatuna.

"Ükskõik, millised on erinevate inimeste valikud, igal juhul kirikus saab alati käia nii, nagu sa oled, mitte nii, nagu keegi tahaks, et sa oleksid," sõnas ta.

Piiskop ütles, et kaua kestnud piirangud on olnud väsitavad, kuid jõulude ajal tuleb meeles pidada, et vähemalt armastust ei piira keegi.

"Olla rohkem koos oma perega ja meeles pidada neid, kes on praegu üksi ja jõulude ajal ei leia kedagi, kellega koos olla - see on just see jõulusõnum," ütles Jourdan.

Suurem osa idakristlasi tähistab jõule vana kalendri järgi, kuid Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kogudustel on jõulud praegu, samal ajal kui luterlastel ja katoliiklastel.

"Ajal, mil koroonapandeemia, sõjad ja vägivald ja nälg on viinud meie maailma pimedusse ja külma kätte, räägib Jeesuslaps Petlemmas meile elu ja lohutussõnu. Palugem, et vaatamata meie vääritusele annaks ta meile uued kõrvad kuulata neid sõnu ning Püha Vaimu keele, et me tema auks laulaksime. Kristus sünnib, kiitke! Rahulikke jõule, ilusat ja püha uut aastat," kõneles Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus.