Riigikogu väliskomisjon USA-s: julgeolekuabi Balti riikidele ei tohi langeda

Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon ütles Washingtonis viibides, et julgeolekuabi Balti riikidele peab püsima vähemalt senisel tasemel.

Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon kohtus Washingtonis Ameerika Ühendriikide senati ja esindajatekoja liikmetega, kellega kõneles Balti riikide julgeoleku tugevdamisest ning võimalustest, kuidas hoida ära julgeolekukriisi süvenemist siinses regioonis.

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni (RE) sõnul ei oleks saanud olla visiidiks paremat aega kui praegu, mil nii Ameerika Ühendriikide senatis kui ka esindajatekojas käivad arutelud järgmise aasta kaitse-eelarve üle. Ühe keskse teemana kõneldi kohtumistel seega Balti julgeolekuinitsiatiivi eelarvepaketist ehk kaitseabist Balti riikidele.

Mihkelson rõhutas, et väga tähtis on initsiatiivi vähemalt samal määral jätkumine või toetuse kasvamine, mis aitaks täita võtmelünkasid Balti kaitseplaneerimises.

Samuti tõstis Mihkelson esile viimaseid arenguid Ukraina piirialadel. "Hetkel on äärmiselt oluline näidata NATO liitlaste ühtsust – seisame Ukraina selja taga ning oleme valmis ukrainlasi aitama reaalse kaitsevõimekusega," sõnas ta. "Olukord seoses Venemaa võimaliku sõjalise tegevuse laienemisega Ukraina vastu on vaieldamatult kriitiline. Rünnak Ukraina pihta on aga rünnak meie kõigi, demokraatlike riikide pihta," lisas ta.

Komisjoni liikme Indrek Saare (SDE) sõnul andis visiit kinnitust sellest, et murettekitavad julgeolekuarengud Balti regioonis panevad muretsema ka Eesti kõige tähtsamat liitlast Ameerika Ühendriike.

"Kohtumised kinnitasid, et meie mure on jagatud ning ameeriklased mõistavad kaitseabi olulisust Eestile ja teistele Balti riikidele," rääkis ta.

Samuti oli Saare sõnul arutelude keskmes see, kuidas järgmisel aastal väärikalt tähistada 100 aasta möödumist Ameerika Ühendriikide ja Balti riikide diplomaatiliste suhete loomisest.

Väliskomisjoni delegatsiooni kuulusid esimees Marko Mihkelson ning komisjoni liikmed Indrek Saar, Maria Jufereva-Skuratovski (KE) ja Raivo Tamm (I).