WSJ: Hiina varjab üha rohkem oma majanduse tegelikku olukorda

Hiina uus andmekaitseseadus muutis välismaiste ettevõtete ja investorite jaoks informatsiooni hankimise veelgi raskemaks. Seadus jõustus 1. septembril. See allutas peaaegu kõik internetis levivad andmed valitsuse järelevalve alla, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina sadamate opereerimisest on üha raskem aru saada. Hiina võimud piiravad ka teavet söe kasutamise kohta. Piiratakse akadeemilist suhtlust teiste riikidega.

"Hiina on alati olnud must auk. Kahanev juurdepääs teabele muudab aga välismaalaste jaoks olukorra veelgi keerulisemaks. Must auk muutub veelgi mustemaks, " ütles Tokyo rahvusvahelise kristliku ülikooli professor Stephen Nagy.

Hiina mõjuvõim aga maailmas kasvab, hiinlaste sõjavägi muutub üha enesekindlamaks.

"Puudub informatsioon, mis Hiinas toimub, pole teada ka selle riigi eesmärgid. See kõik tekitab umbusaldust," ütles Hiinas tegutsev ettevõtluskonsultant Cameron Johnson.

Ettevõtjad ja poliitikaanalüütikud väidavad, et teabe piiramine pole ühegi poliitika tagajärg, vaid kombinatsioon erinevatest teguritest. Need on pandeemiast tingitud piirangud, poliitiline keskkond ja uus andmekaitseseadus. Samuti suhtutakse välismaailma üha suurema umbusuga, vahendas The Wall Street Journal.

USA kehtestas Hiina kaupadele tariifid. Washington piirab ka Hiina juurdepääsu USA tehnoloogiale. Xi Jinping tahab aga natsionalistliku retoorikaga tugevdada riigis veelgi oma haaret.

Hiina kehtestas ühed maailma karmimad koroonapiirangud. Suhtlus välismaailmaga vähenes järsult märkimisväärselt. Võimud piiravad ka hiinlaste reisimist välismaale.

"Liigne kontroll piirab ideede, uurmismeetodite ja kogemuste hankimist. Mõned ülikoolid lubavad teadlastel välismaalastega suhelda ainult siis, kui kohal on veel vähemalt üks kolleeg," ütles Pekingi ülikooli endine teadur Jia Qingguo