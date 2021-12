WSJ: Hiina kompartei piirab keskpanga iseseisvust veelgi

Selle nädala alguses teatas PBOC, et vähendab rahasummat, mida pangad peavad reservis hoidma. See võimaldab pankadel rohkem laene anda. PBOC allus kompartei survele, kuna nädalaid varem teatas pank, et ei plaani pankade reservinõudeid vähendada.

Keskpank toetas varem laenude vähendamist, et jahutada kinnisvarasektorit. Keskpank oli seisukohal, et laenamise leevendamine ainult suurendab spekuleerimist kinnisvaraturul.

Hiina juht Xi Jinping tahab aga veelgi suurendada kompartei tähtsust riigi majanduses. Võimud on mures majanduskasvu langemise pärast. Kompartei regulaatorid kontrollivad nüüd regulaarselt PBOC tegevust.

Viimaste nädalate jooksul on kompartei inspektorid mitu korda külastanud PBOC peakorterit Pekingis. "Inspektorid esitavad küsimusi, kontrollivad dokumente. Inspektorid kinnitavad, et Pekingil puudub igasugune tolerants juttude suhtes, et keskpank tegutseb sõltumatult ja see peab alluma otse parteile," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Kompartei inspektorid kontrollivad veel vähemalt 25 finantsasutust. Kontrollid algasid juba sügise alguses. Võimud uurivad pankade sidemeid erasektoriga.

"25 institutsiooni uurimise eest vastutavad inspektorid otsivad põhjalikult kõiki poliitilisi kõrvalekaldeid," ütles kompartei korruptsioonivastase osakonna juht Zhao Leji.