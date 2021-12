WSJ: ameeriklased on Bideni juhtimise suhtes üha pessimistlikumad

Ajalehe The Wall Street Journal läbi viidud uuringust selgus, et USA valijad on majanduse väljavaadete suhtes üha pessimistlikult meelestatud ning usaldavad järjest vähem Joe Bideni administratsiooni poliitikat.

Uuring toob esile ohumärgid demokraatliku partei jaoks. Järgmisel aastal toimuvad USA-s vahevalimised. Demokraatidel on praegu kongressis väike ülekaal ja senatis on neil sama palju kohti kui vabariiklastel.

Valijad peavad kõige tähtsamateks küsimusteks majandus- ja rahapoliitikat. Ameeriklased on üha rohkem mures kiire inflatsiooni pärast. Valijad leiavad, et vabariiklased suudavad nende küsimustega paremini toime tulla, vahendas The Wall Street Journal.

Rohkem valijaid ütles, et toetaksid kongressi valimistel vabariiklast kui demokraati. Vabariiklaste poolt annaks hääle 44 protsenti valijatest, demokraatide puhul on see arv 41 protsenti.

41 protsenti valijatest kiitis Bideni tegevuse presidendina heaks, 57 protsenti valijatest olid vastupidisel arvamusel, näitab uuring.

Uuringus osales 1500 registreeritud valijat. Leht kasutas uuringu korraldamisel kaht küsitlusmeeskonda. Uuringus osales John Anzalone'i ettevõte, kes tegi 2020. aastal koostööd Bideni kampaaniameeskonnaga. Samuti osales uuringus Donald Trumpi kampaaniameeskonnaga koostööd teinud Tony Fabrizio.

"Rahutu meeleolu rahva seas on demokraatide jaoks lisaprobleem. Praegu on raske aeg, aga demokraatidel on aega veel terve aasta, et olukord ümber pöörata," ütles Anzalone.

Fabrizio sõnul näitas uuring, et Biden pole suutnud avalikkust enda selja taha koondada.

"Mida suudab teha presidendikandidaat Joe Biden ja mida suudab teha president Joe Biden on kaks eri asja. Ta lubas alistada pandeemia, mida ilmselgelt pole juhtunud. Ta lubas riigi ühendada, seda pole juhtunud. Ja majanduslikud mured ainult kasvavad," ütles Fabrizio

Küsitluses leidis 63 protsenti vastanutest, et riik on valel kursil. Vaid 27 protsenti leidis, et riik on õigel teel.

Umbes 61 protsenti vastanutest leidis, et majandus liigub vales suunas, teatas The Wall Street Journal.

Inimesed on üha rohkem mures ka kasvava kuritegevuse pärast. Valijad muretsevad ka lõunapiiri turvalisuse pärast.

Mõlema partei maine on valijate seas võrdselt rikutud. 43 protsenti valijatest suhtub vähemalt ühte parteisse positiivselt, vähemalt pool valijatest aga negatiivselt. Nii Trumpi kui Bideni toetus on sarnane parteide toetusega.

Umbes 46 protsenti valijatest väitis, et toetab Bideni poliitikat. 48 protsenti ütles, et eelistavad Trumpi poliitika naasmist, teatas The Wall Street Journal.

Fabrizio leidis, et valijate jaoks olulised küsimused võivad veel valimiste ajaks muutuda. "Kui ülemkohus piirab järgmisel suvel abordiõigusi, siis demokraadid saavad valimistel tõenäoliselt rohkem hääli," ütles Fabrizio.

Demokraadid loodavad samuti, et Bideni administratsiooni suured kulutuste programmid aitavad neil leida toetust valijate seas, kes pole veel otsustanud, kelle poolt 2022. aastal valida.