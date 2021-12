Kunnas: Biden ei tohiks käituda nagu Chamberlain, vaid nagu Churchill

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) võrdleb NATO ja Venemaa kõnelusi Müncheni konverentsiga, millel Hitleri Saksamaa surus oma tingimused peale Euroopa demokraatiatele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Müncheni kokkuleppega loovutasid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Itaalia 1938. aastal Hitleri-Saksamaale tollase Tšehhoslovakkia piiriala Sudeedimaa, uskudes Hitleri lubadust Euroopas rohkem maid mitte anastada.

"Praeguses olukorras tõesti on tunda sellist Müncheni lõhna ehk siis agressori rahustamist olukorras, kus agressor on seadnud sisuliselt laskevalmis torud sinu suunas," kommenteeris Mihkelson.

"Et siia tuua neli Euroopa suurriiki rääkima üle Ida-Euroopa ja Ukraina pea Venemaaga, ei ole väga mõistlik mõte," sõnas riigikogu kaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas (EKRE).

Praegu on õhus kartus, et USA presidendi algatatud läbirääkimised toimuvad Venemaa presidendi seatud tingimustel.

"On tõesti küllaltki ebameeldivalt üllatav see, et me oleme valmis kuulama Venemaa tahet kehtestada Euroopa julgeolekuarhitektuuris vetoõigus, kui räägitakse sellest, et Venemaa on rõhutanud seda, et nende meelest tuleks NATO-l anda garantii, et NATO kunagi ei laiene itta," rääkis Mihkelson.

Kiievis asuva Penta keskuse juht Vladimir Vessenko ei usu, et Ukraina lubab endale survet avaldada - eelkõige anda autonoomia Donetski ja Luganski osadele, millele kirjutas kuus aastat tagasi alla tollane Ukraina president Petro Porošenko.

"Porošenko oleks justnagu nõusoleku andnud. Venemaa nõuab seda juba kuus aastat, aga tulutult. Suuremale osale poliitilistest juhtfiguuridest ja Ukraina ühiskonnale pole see vastuvõetav," ütles Fesenko.

1938. aastal teatas Briti peaminister Neville Chamberlain pärast kokkulepet Hitleriga, et tõi Euroopasse rahu. Tõi lühikese hingetõmbeaja eelkõige natsidele sõja ettevalmistusteks.

"President Biden praeguses olukorras ei tohiks käituda nagu Neville Chamberlain, kes oli tollal Briti peaminister, kes sinna Müncheni konverentsile läks. Vaid ta peaks käituma nagu Winston Churchill," ütles Kunnas.