Instagrami juht annab USA senatile aru seoses platvormi mõjuga lastele

Facebooki emafirmale Meta kuuluvad platvormid on sattunud kriisi seoses ettevõtte enda sisedokumentidega, mis on andnud hagu aastaid kestnud üleskutsetele sotsiaalmeedia riigi rangema kontrolli alla võtta.

Dokumentide seas, mille Facebooki vilepuhuja Frances Haugen meediale, kongressile ja järelevalvajatele lekitas, on 2019. aastast pärinev uuring, kus leiti, et Instagram süvendab kehakuvandi probleeme ühel kolmest teismelisest tüdrukust.

Teise, läinud aastast pärineva uuringu järgi ütles 32 protsenti teismelistest tüdrukutest, et kui nad end oma keha pärast halvasti tundsid, tegi Instagram asja hullemaks.

Facebook on kriitikat tõrjunud ja väitnud, et uuringuid on meedias valesti tõlgendatud.

Ülekuulamist juhivad senaatorid Richard Blumenthal ja Marsha Blackburn.

"Vestlused lapsevanematega on mind sügavalt liigutanud ja pannud mind võitlema reformide ja vastuste nimel, mida nõuab terve riik," ütles Blumenthal teisipäeval.

Facebook on varasematest skandaalidest edukalt välja tulnud. Sealhulgas Cambridge Analytica juhtum, kus Facebooki kasutajate isikuandmeid kasutati poliitreklaamide tarvis.

Tol korral käis firma tegevjuht Mark Zuckerberg Washingtonis vabandamas ja ettevõte nõustus maksma riigile viis miljardit dollarit trahvi.