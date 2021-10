Facebooki uueks nimeks saab Meta

Emafirma uus nimi viitab metaversumile ehk Facebooki arendatavale virtuaalreaalsuse keskkonnale, millesse ettevõte on tänavu investeerinud juba 10 miljardit USA dollarit, vahendas Guardian.

Zuckerbergi hinnangul peaks järgmise kümmekonna aastaga metaversumiga liituma kuni miljard inimest, kes seal suhtlevad, töötavad ning loovad uusi tooteid ja sisu. Zuckerbergi sõnul loob nende uus virtuaalkeskkond miljoneid uusi töökohti.

Meta all jagatakse tooted kahte kategooriasse, ühes on tuntud rakendused, nagu Facebook, Instagram, Messenger ja WhatsApp, teise gruppi jäävad virtuaal- ja liitreaalsuse tooted ja nendega seotud riistvara, näiteks Oculuse virtuaalreaalsuse seadmed.

Kriitikud on siiski märkinud, et nimemuutuse puhul pigem on tegu vastusammuga Facebooki tabanud süüdistustele, et ettevõte jaoks on kasum olulisem kui miski muu ning seetõttu ei tegelda piisavalt palju valeinformatsiooni ja libauudiste levimise vastu võitlemisega.