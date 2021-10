USA kongress plaanib piirata suurte tehnoloogiafirmade mõjuvõimu

Kongress kaalub mitmeid eeskirju, et karmistada suurte tehnoloogiaettevõtete tegevust piiravaid seadusi. Need hõlmavad föderaalset privaatsuse kaitset. Samuti tahetakse tugevdada USA konkurentsipoliitika jõustamist, teatas Financial Times.

"Meil on mõlema partei toetus. Ma arvan, et see on hea, kui uued õigusaktid valmis saavad," ütles senati tarbijakaitse komisjoni demokraadist esimees Richard Blumenthal.

Haugen andis kongressi ees tunnistusi kolm tundi. Ta väitis, et Facebook tahab maksimeerida sotsiaalset suhtlust, isegi kui see süvendab sõltuvust ja kiusamist, vahendas Financial Times.

Haugeni sõnul varjas Facebook, kuidas selle teenused mõjutavad lapsi. Eriti seda, mis puudutab laste vaimset tervist.

"Ettevõtte juhtkond teab, kuidas Facebooki ja Instagrami muuta turvalisemaks. Nad ei tee vajalikke muudatusi, sest nad tahavad teenida eelkõige kasumit. Kongressi sekkumine on vajalik," ütles Haugen.

Ekspertide sõnul laiendatakse tõenäoliselt laste privaatsuse kaitset veebis. Eesmärk on tagada, et ettevõtted ei saaks alla 13-aastaste laste isiklikke andmeid koguda, ilma nende vanemate nõusolekuta.

"Haugeni tunnistus suurendab kindlasti kongressi soovi tugevdada lastekaitset," ütles uurimisfirma Beacon Policy analüütik Owen Tedford.

"Haugen andis palju lootust, et laste kaitsmiseks saab midagi ära teha," ütles Blumenthal.

Pärast Haugeni tunnistust võttis sõna ka Facebooki asutaja Mark Zuckerberg. "Enamik meist ei tunne ära seda valepilti, mis meie ettevõttest maaliti," teatas Zuckerberg. Siiski ei vaidlustanud Zuckerberg ühtegi Haugeni väidet.