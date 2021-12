Haridusamet soovitab Tallinna koolijuhtidel jäävihma tõttu töö ümber korraldada

Riigi ilmateenistus väljastas neljapäeval hommikul hoiatuse, mille kohaselt jõuavad reede hommikul Saaremaale ja Liivi lahe ümbrusse lume- ja lörtsihood, mis lähevad üle jäävihmaks. Päeva jooksul laienevad sajuhood üle Eesti. Külmunud pindadele ladestub jäine kiht ning teed ja tänavad muutuvad väga libedaks.

Haridusamet palub koolijuhtidel pöörata erilist tähelepanu libedusetõrjele oma asutuse territooriumil ja selle vahetus läheduses.

"Soovitame neil, kellel on see võimalus, jääda koju, või korraldada asutuse töö viisil, et laste ja töötajate liikumine oleks ohutu ja turvaline. Eeltoodust lähtuvalt soovitame haridusasutustel koostöös oma meeskonnaga arutada, kuidas ja mil viisil sel päeval oma tööd korraldada."

Viimati tabas Eestit jäävihm tänavu vahetult enne vabariigi aastapäeva. 23. veebruaril muutsid jäävihm ja sellega kaasnenud erakorraline libedus teeolud äärmiselt keeruliseks, mistõttu juhtus ohtralt liiklusõnnetusi. Palju inimesi sai ka libedal tänaval kukkumisest trauma, mistõttu mitmekordistus erakorralise meditsiini osakondade koormus.