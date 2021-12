Vene turistide suuri uusaastapidusid ja lisaronge ka tänavu ei tule

Enne koroonaaega oli Vene turist Eesti hotellidele ja restoranidele väga oluline lisaks aastavahetusele ka jaanuari alguses, kuna Venemaal on pikad uusaastapühad. Käiku läksid lisarongid ja bussid ning Tallinna jõuluturg töötas kuni viimase Vene turisti lahkumiseni.

Koroonapandeemia pani turismi lukku ja juba teine aastavahetus möödub tagasihoidlikult.

"Sel aastal on tõesti ootused pigem madalad ja kogu see aasta on olnud väga keeruline. Me küll näeme mõningat taastumist, et ka Venemaalt tuleb rohkem inimesi võrreldes kevadega ja võrreldes eelmise aastaga, aga see taastumine on tõesti nii väike, et seda ei saa mingil juhul pidada arvestatavaks, et nüüd Vene turist on tagasi ja me saame neile keskenduda ja teha üritusi," ütles ERR-ile Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla

Maidla sõnul kavandavad mõned hotellid uusaasta õhtusööke ja lihtsamaid üritusi, kuid suuri pidusid ei tule.

"No täna meil kehtib ka see kella 23 piirang, et mis aastavahetuse suur pidu see ikka on, kui kell 11 tuleb muusika kinni keerata ja tuled kustu panna ja inimesed ära saata. Selliseid pidusid ei toimu," ütles Maidla.

Maidla sõnul taastub Vene turism väga aeglaselt, kuna Venemaa ise piirab oma kodanike riigist väljumist.

Sama kinnitab ka bussiettevõtte Lux Express rahvusvahelise äri juht Rait Remmel: "Turismi kui sellist tegelikult ju ei ole. Venemaa laseb välja ainult sellega, põhjendus või põhjus Venemaalt lahkuda on. Kui sul spaa-pakett, millele on juurde lisatud meditsiinilised teenused, siis selle paketi saab osta ja sellega ka reisida, see on lubatud. Eesti poolt ei ole pandud erilisi piiranguid ja pigem see raskuskese ongi seal, et kuidas Venemaalt välja saada, kas Venemaa oma kodanikke lubab välja sõita."

Praegu teeb Lux Express Peterburi ja Tallinna vahel kaks-kolm reisi päevas, kuid 23. detsembrist kuni 10. jaanuarini tuleb 30 lisaväljumist.

"Viimase paari nädala jooksul tõepoolest rahvas on näidanud üles huvi pileteid osta ja Peterburis käia või siis Tallinnas käia," ütles Remmel.

Samas pandeemiaeelse olukorraga seda siiski võrrelda ei saa, sest Tallinna ja Peterburi vahel sõitvate bussireisijate hulk on võrreldes 2019. aastaga langenud 75 protsendi võrra.

Eesti ja Venemaa vahelist reisirongiliiklust Eesti Raudtee kommunikatsioonijuhi Monika Lillese sõnul praegu pole ja lähima poole aasta jooksul ka ei tule, sest kui inimesed üle piiri ei pääse, pole mõtet tühja rongi liikuma panna. Reisirongiliiklust ollakse valmis taastama niipea, kui piiriületus leeveneb.