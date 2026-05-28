Illegaalsed piiriületajad on Eesti-Vene piirilt kadunud

Eesti idapiir. Autor/allikas: PPA
Lätis peeti sel nädalal kinni kaheksa illegaalselt sisserändajat, kes olid jõudnud sügavale sisemaale. Eesti piirivalve sõnul jõudsid illegaalsed piiriületajad Lätti ilmselt Valgevenest, ent Venemaa poolelt pole juba pikalt ühtegi piiririkkujat tulnud ja Eesti piirivalvel on hoopis teised väljakutsed.

Sel nädalal peeti Lätis kinni kaheksa illegaali – kaks India ja kuus Bangaldeshi kodanikku. Sündmuse muudab tähelepanuväärseks asjaolu, et põgenikud leiti Ogre piirkonnast, vaid 38 kilomeeri kaugusel Riiast.

PPA Kagu piiripunkti juhi Peter Marani sõnul on ilmselt tegemist Valgevenest tulnud põgenikega.

"Kui võrrelda Läti-Valgevene ja Läti-Venemaa piiri, siis on seal ka olukorrad väga erinevad. Läti-Venemaa piiril piiriületusi väga sageli ette ei tule, aga Läti-Valgevene piiril on surve pidev," lausus Maran.

Maran lisas, et illegaalselt piiriületajad on kadunud ka Eesti-Venemaa piirilt. Ühelt poolt mängib siin rolli piiririba väljaehitamine ja uuenenud seirevõimekus, aga teisalt kannab ka Venemaa pool Marani sõnul hoolt, et illegaalid piirile üldse ei jõuakski.

"Siin on erinevaid põhjuseid. Esiteks Venemaa Föderatsioon on enda piiritaristut samuti arendanud. Teine oluline teema on kindlasti see, et Ukraina sõja tõttu vajab Venemaa Föderatsioon enda noori mehi rindele ja nad pingutavad selle nimel, et nende potentsiaalsed sõdurid ei põgeneks Venemaalt üle rohelise piiri Euroopasse. Seetõttu on Venemaa piir ka kindlasti väga-väga tugevalt valvatud," rääkis Maran.

"Aga meie igapäevased väljakutsed on seotud GPS sidehäiringutega, mis meie piirivalvamist, piiriseiramist raskendab. Samuti oleme täheldanud, et Venemaa piirivalve tunneb meie tegevuste ja ametnike vastu järjest rohkem huvi. Aga migrantide survet, ja sellist nagu oli aastaid tagasi, praegu ei ole," lisas piiripunkti juht.

Maran kinnitas, et on olnud juhtumeid, mis toetavad infot, nagu tõkestaks Venemaa ka kolmandate riikide kodanike jõudmist Vene territooriumilt edasi.

"Praegu ma ei saa ühtegi konkreetset näidet tuua, aga fakt on see, et sõda mõjutab Venemaa Föderatsiooni piiri valvamise metoodikat," nentis Maran.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

