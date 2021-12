Kallas kaebab Repsi kaitsja kohtusse

Endise haridusministri Mailis Repsi kaitsja Paul Keres võrdles eelmisel nädalal Kuku raadiole antud intervjuus Repsi sünnipäevapeo pidamist Mon Repos's Kaja Kallase sünnipäevapeoga tänavu suvel.

Kallas nimetas Kerese sõnu laimuks. "Ma lasin advokaadil teha nõude, et ta selle ümber lükkaks ja kuna ta ütles, et ei lükka, lähme kohtusse," ütles Kallas reedel Õhtulehele.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo kinnitas ERR-ile, et peaminister tegi nõude väite ümberlükkamiseks.

Keres ütles Delfile, et peaministri nõue on põhjendamatu. "Jaa, nõuti, et ma lükkan ümber mingi väite, mida ma öelnud ei ole. Seega ma ütlesin, et see nõue on põhjendamatu," ütles ta.

"Sellist asja küll ei ole võimalik väita, et võtta raadiointervjuust mingisugune lause või mingisugused kaks või kolm lauset ja ilma konteksti arvestamata panna nad mingisugusesse endale sobivasse tähendusse. See ei ole õige. Aga las ta teeb," lisas Keres.