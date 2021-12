Tallinnas saavad jalakäijad bussipeatustes vajadusel ise libedust tõrjuda

Jäävihmahoiatus pani Tallinna linna tegutsema, et vältida veebruari olukorda, kui linnast sai suur uisuplats ja traumapunktid olid inimesi täis. Tööl on tavapärasemast rohkem libedusetõrje tegijaid ning varutud on rohkesti graniitkillustikku.

"Ütleme ausalt, graniitkillustik on ainuke tõhus meede, kuidas tagada jäävihma puhul kõnniteede läbitavus ja ainult siis, kui seda visatakse regulaarselt," selgitas Tallinna abilinnapea Vladimir Svet "Aktuaalsele kaamerale".

Tänavapuhastuse AS-i autojuht Aleksei Bazanov sõnas, et töölised on tänu veebruari kogemusele valmis.

"Meil töötavad inimesed suure tööstaažiga ja selle aasta 23. veebruar meil oli juba kogemus öösel ja me saime ilusasti hakkama. Me panime graniitkillustikku ja kui täna see olukord juhtub, siis me hakkame ringi sõitma ja kiiresti reageerima," rääkis ta.

Ka Ida-Tallinna keskhaigla töötajad hoiavad ilmateatel silma peal ja on valmis, et libeduse korral võib erakorralise meditsiini osakonda palju inimesi jõuda.

"Muidugi lugesin ja vaatasin ilmaprognoosi. Kipsi on tellitud topelt, sidematerjali on ka topelt tellitud. Hetkel veel on rahulik olukord, traumasid pole rohkem kui tavapäevade jooksul," rääkis ITK erakorralise meditsiini õendusjuht Irina Makarova.

Bussipeatustes saavad ka jalakäijad ise vajadusel killustikku maha puistata. "Ühe sellise lisameetmena oleme paigutanud ka sellised kotid graniitkillustikuga 231 bussipeatusesse või erinevate treppide, tõusude juurde üle linna," ütles Svet.

Kui inimene peaks siiski kukkuma, siis mälukaotuse korral tuleks kindlasti pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.

"Pluss, kui ta ei saa püsti või jalg või käsi on paistes ja ta ei saa liigutada, siis kindlasti peaks siia pöörduma," selgitas Makarova.