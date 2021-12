USA on valmis dialoogiks Venemaaga, kuid formaadis pole selgust

USA administratsioon peab normaalseks, et Venemaa püüdleb vaidlusalustel teemadel dialoogi poole, kuid selliste kontaktide formaadis pole seni selgust, ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

"Mul pole formaadi kohta uudiseid," lausus Psaki reedel toimunud briifingul.

Psaki lisas, et USA on varem töötanud mitmesugustes formaatides selliste kontaktide nimel Venemaaga ja varem ka NSV Liiduga. Tema sõnul võiks mõni neist formaatidest toimida ka praeguses reaalsuses.

"Venemaa nimekiri [nõuetest USA vastu] ei ole üllatus. See pole muutunud mitu kuud või isegi mitu aastat," ütles USA administratsiooni ametnik.

Psaki rõhutas, et Venemaal on õigus selliseid väiteid sõnastada. "Meil on samuti selline õigus," lisas ta, meenutades Ühendriikide muret Vene vägede viibimise pärast Ukraina lähedal.

Samas tuletas Valge Maja esindaja meelde, et USA hinnangul peaksid igasugustes kontaktides osalema kõik, keda need puudutavad.

"Ei saa arutada Ukrainat Ukraina osaluseta. Ja ei saa arutleda NATO üle ilma NATO osaluseta," ütles Psaki.

Nädala alguses ütles USA president Joe Biden, et loodab edasistest kontaktidest Venemaaga teatada 10. detsembriks.

"Loodame, et reedeks saame teatada kõrgetasemelistest kohtumistest (Venemaaga)," tsiteeris meedia Bidenit.

Neil kohtumistel osalevad ka mitmed NATO liikmesriigid, ütles Biden.

"Vähemalt neli meie suurt NATO liitlast osalevad alliansiga seotud murede arutamises Venemaaga... See vähendab pingeid idatiival," ütles president.