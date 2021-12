Kreml nimetas väidetavaid plaane Ukraina ründamisest demoniseerimiseks

"Infopingete õhutamise sihiks on Venemaa jätkuv demoniseerimine ning näitamine võimaliku agressorina," ütles Peskov intervjuus teleajakirjanik Pavel Zarubinile telekanali Rossija 1 saates "Moskva, Kreml, Putin".

Kommenteerides USA süüdistusi selle kohta, et Venemaa koondab vägesid Ukraina piirile, ütles Peskov: "Vene president tegi USA presidendi poole pöördudes selgeks, et too räägib meie vägedest, mis on paigutatud Vene territooriumile, ega ähvarda kedagi. Kuid ta teeb avaldusi, viibides meie territooriumist tuhandete kilomeetrite kaugusel. Aga mida me öelda tahame? Seda, et räägime omaenda, Vene Föderatsiooni territooriumist ja Euroopast, mis on meie ühine kodu. Kuid ameeriklased on ookeani taga. President pidas silmas seda."