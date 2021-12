Kiviõli talvekeskust sula ei hirmuta

Kiviõli seikluskeskuse talvepark avati uueks hooajaks möödunud nädalavahetusel. Kuigi lähipäevade ilmateade lubab sula, siis Kiviõli seikluskeskust see ei heiduta, kuna külmade ilmadega said nõlvad korraliku kunstlumepõhja.

Seikluskeskuse eestvedajad nendivad, et neile on keeruline koroonaaeg tulnud selle poolest kasuks, et reisipiirangute tõttu on nende mäele jõudnud varasemast rohkem rahvast, sõnas keskuse esindaja Tõnu Valdmaa.

Kuigi eelmisel hooajal lasti suusatajad Kiviõli mäele alles 5. jaanuaril, jäädi kaks ja pool kuud kestnud talvehooajaga keskuses siiski rahule.



Kiviõli mäe nõlvad sobivad eri tasemel ja ka eri vanuses suusatajatele. Tõnu Valdmaa sõnul on tore, et iga päev leiavad tee keskusesse ka inimesed, kes tulevad mäesuusatamist õppima.

Kiviõli seikluskeskuse talvepark avati 2013. aasta veebruaris.