Päris lumest suusaradade avamiseks ei piisa

Seni maha tulnud lumekihist suusakeskustele hooaja avamiseks veel ei piisa. Sel nädalal tuhisevad Lõuna-Eesti mäesuusaradade ääres veel ööpäevaringselt lumekahurid, et nädalavahetuseks nõlvad esimestele lumelauduritele ja mäesuusatajatele lahti teha.

Suusakeskuste pidajad ja rajameistrid on rõõmsad, sest kuigi paljud ilmatargad niipea pakast ja lund ei lubanud, läks vastupidi. Kuigi tali saabus varakult, ei saa suusakeskused siiski ilma kunstlumeta.

"See looduslik lumi kipub olema hästi õhuline. Lumekihist, mis on kohati 20 cm, jääb järele poole vähem või veel vähem. Ettevalmistatud mäe nõlv peaks olema poolteist meetrit või rohkemgi veel. Sellepärast me mitmed päevad enne laupäeva veel tegutseme," kommenteeris Kuutsemäe ja Väikese Munamäe suusakeskuse juht Erlend Aav.

Et laupäeval nõlvad avada, pingutavad lumekahurid praegu Kuutsemäe ja Kütioru puhkekeskuses ning Valgehobusemäel Järvamaal. Väikese Munamäe ja Nõmme lumepargi avamiseni läheb siiski veel pisut kauem aega ning Kiviõlis pole kahureid veel üldse tööle pandud. Kuutsemäele võib seega oodata esimesel nädalavahetusel suurt rahvahulka, eriti kuna tavapäraselt on seal suurem osa külastajatest olnud Harjumaa inimesed.

Tasasemale pinnale on juba murdmaaradu jõutud rajada. Lõuna-Eestist leiab neid nii Tartust Tähtverest kui ka Tehvandilt.

"Väga mõnus on, aga natuke mullasevõitu veel. Võiks olla veidi rohkem lund. Õnneks kahurid töötavad, lund tuleb juurde ka, mõne nädala pärast saab juba sõita," kommenteeris suusajtaja Kaupo.

"Praegu libiseb päris hästi. Pärast väsitavat tööpäeva on see mõnus lõõgastus," kiitis Laura.