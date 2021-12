Vene suursaadik: meie suhetes on kõvasti arenguruumi

Ametist lahkuv Venemaa suursaadik Eestis Aleksandr Petrov märkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et Eesti-Venemaa suhted pole kaugeltki need, mis võiksid olla ning tõi esile diplomaatide vastastikkuse väljasaatmise.

"Sell aastal saadeti välja kolme meie töötajat, samuti ei antud viisat meile tööle tulevale nõunikule. Ehk siis ei midagi head," rääkis Petrov kolmapäeval peetud pressikonverentsil.

Suursaadiku sõnul anti talle märku, et otsuse diplomaatide väljasaatmiseks tegi Eesti eelmine valitsus päev enne uue valitsuse ametisse astumist, et see saaks alustada suhtlust Venemaaga nii-öelda puhtalt lehelt.

"Sellegipoolest otsustas uus valitsus solidaarsusest Tšehhiga tunnistada ebasoovitavaks isikuks veel ühe Vene Föderatsiooni diplomaadi," nentis ta ja lisas, et samas oli Eestil võimalus järgida Austria eeskuju, kust Venemaa diplomaate välja ei saadetud.

Petrovi hinnangul jätavad sellised sammud sügava jälje kahepoolsetele suhetele. "Loomulikult sellest elu seisma ei jää ega lõppe, kuid me näeme, et meie suhted ei ole kaugeltki optimaalsed ja ei vasta meie ettekujutusele koostööst, mis võiks kahe naaberriigi vahel olla," nentis ta.

Petrov märkis, et tema püüdis Eestis suursaadikuna kuue aasta jooksul järgida president Vladimir Putini 2015. aastal antud juhtnööre - arendada heanaaberlikke ja üksteisele kasulikke suhteid.

Petrov lisas, et samas on olnud ka positiivseid momente ja seda nii poliitikas, majanduses kui kultuuri vallas.

Ootab piirilepingu ratifitseerimisel esimest sammu Eestilt

Venemaa suursaadiku hinnangul peaks Eesti piirileppe ratifitseerimiseks aktiivsust üles näitama ja esimesena sammu astuma.

Petrovi sõnul võiks Eesti valitsus saata riigikokku vastava seaduseelnõu, seda enam, et Vene valitsus olevat sarnase eelnõu juba ammu riigiduumasse esitanud.

"Me ise peame seda atmosfääri parandama. Kui välisministrid pidasid telefoniläbirääkimisi 9. aprillil, jõudsid nad arusaamale, et mõlema riigi parlamendiliikmed peaksid aktiivsemalt selle küsimuse lahendamisega tegelema," rääkis Petrov.

Samas on vene välisminister Sergei Lavrov mitmel korral öelnud, et ratifitseerimiseks on vaja ka sobivat atmosfääri kahepoolsetes suhetes.

Venemaa uueks suursaadikuks Eestis saab Vladimir Lipajev, kes on praegu Vene väliministeeriumi kaadrite osakonna direktori asetäitja.