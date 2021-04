Liimets vestlusest Lavroviga: tunnistasime vajadust jätkata konsultatsioone

"Ametisse astumisel küsisime telefonikõnesid kõigi oma oluliste liitlaste, partnerite ja naabritega, sealhulgas Venemaaga. Positiivne on, et üle pikkade aastate selline kontakt kahe riigi välisministrite vahel aset leidis. Eeskätt oli tegemist viisakus -ja tutvumiskõnega, sest naabrid peavad omavahel erimeelsustest hoolimata rääkima," ütles Liimets pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

"Tõstatasin vestluses teiste teemade kõrval piirilepingu ratifitseerimise küsimuse, mille osas leidsime, et konsultatsioone tuleb erinevatel tasanditel jätkata. Tartu rahuga seonduvalt seda teemat meie jutuajamises ei püstitatud," ütes Liimets. "Oma seisukohta piirilepingute osas väljendasin selgelt veebruaris riigikogu ees peetud välispoliitika aastaettekandes ja sama ütlesin eile ka minister Lavrovile: ametisolev valitsus on põhimõtteliselt valmis Eesti ja Venemaa vahelise piirilepingu ratifitseerimisega edasi minema," lisas välisminister.

Liimetsa sõnul viitas Lavrov vestluses selgelt, et on hästi kursis Eesti initsiatiivide, avalduste ja hinnangutega kõigis vaidlusalustes küsimustes. "Need fundamentaalsed erinevused on ju hästi teada: me ei saa Eesti poolt kuidagi aktsepteerida rahvusvahelise õiguse rikkumist ja jõu kasutamist, me jääme seisma Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse eest, me ei saa mööda vaadata inimõiguste rikkumistele, sealhulgas opositsiooniliider Aleksei Navalnõi mürgitamine ja vangistamine. Eesti positsioon on kõigis nendes küsimustes selge ja järjekindel," rõhutas välisminister.

Vene välisminister kasutas aga Liimetsa sõnul "ootuspäraselt võimalust korrata meie jaoks tuttavaid punkte Venemaa retoorikas, mis on esile tõstetud ka nendepoolses pressiteates". "Vastasin neile loomulikult selgitustega tegeliku olukorra kohta, mis erineb oluliselt Venemaa avalikest tõlgendustest," lisas Eesti välisminister.

Liimetsa sõnul märkis ta vestluses ära ka Eesti soovi saada Arktika Nõukogu vaatlejaliikmeks, mille peale Lavrov möönis, et on Eesti kandideerimisega kursis.

Tulevaste võimalike kohtumiste osas konkreetseid kokkuleppeid Lavroviga ei tehtud, tunnistas Liimets.

Eesti välisministeerium andis reede õhtul teada Liimetsa ja Vene välisministri telefonivestlusest, mille käigus puudutati 2014. aastal sõlmitud piirilepingu ratifitseerimise küsimust, valmimisjärgus lepingutega edasiliikumist, piiriülest koostööd ja Eesti taotlust saada Arktika Nõukogu vaatlejaliikmeks. Lisaks väljendas Liimets Vene kolleegile tõsist muret sõjalise eskalatsiooni pärast Ukrainas ja selle ümber.

Vene välisministeerium andis reedel pärast ministrite vestlust tehtud teates mõista, et kahe riigi vahel sõlmitud piirilepingu ratifitseerimiseks tuleb Eestil loobuda lepingu ratifitseerimisel viitamisest Tartu rahulepingule, millega Moskva väitel kaasnevad territoriaalsed nõudmised. Lisaks kordas Venemaa üle oma süüdistused justkui ahistatakse Eesti venekeelset vähemust ja püütakse võltsida ajalugu.