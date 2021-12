Pildid: Saaremaal Sõrves avati 11 kilomeetri pikkune päranditee

Saaremaal on tänasest juures uus vaatamisväärsus. Nimelt tegi transpordiamet korda Sõrves ühe 11 km pikkuse kruusateelõigu, aga seda eelmise sajandi 50ndate aastate stiilis. Tegemist on kogu Euroopas ainulaadse pärandi- ehk muuseumiteega, mida mööda saavad vabalt sõita ka selle sajandi transpordivahendid.

Kui pori pritsib ja sõidavad ringi poole sajandi vanused nõukogude autod, teeviidad hoiatavad piiritsoonist, liiklust reguleerivad hoopis teistsuguste värvidega liiklusmärgid ja ohutuspiireteks on valged betoonpostid – see kõik korraga viis neljapäevasel Lõmala-Kaugatoma teelõigu avamisel enam kui poole sajandi tagusesse aega. Ja nii-öelda kirsiks tordil ajastutruu partorg kohalikust külanõukogust oma nägemusega, kuidas tegelikult teed oleks pidanud ehitama.

See 11 kilomeetri pikkune teelõik Sõrves on küll päranditee, aga tee on ikkagi päris ja ka pori on päris

"Kogu see 11 kilomeetrit on liikumiskiirusega 50 km/h, need liikluskorraldusvahendid on kõik betoonpostid, nagu kunagi olid, need on eraldi valatud kõik. Need on identseks tehtud nagu viiekümnendatel olid. Aga muu liikluskord ehk kruuskate, selle profiil ja tasasus, on kõik nagu tavaliikluses kruusateedel peabki olema," lausus transpordiameti ehitamise ja korrashoiuosakonna Lääne üksuse juht Hannes Vaidla.

Maanteemuuseum on samuti üheks osapooleks, et selline päranditee loodi ja – nad tahavad seda teed omale maanteemuuseumisse omamoodi lausa kohale viia

"Sellest samast Lõmala-Kaugatoma teelõigust teeme muuseumis väikese näituse, kus on mõned nendest tee postidest, võib-olla isegi tükike teed, ja kindlasti ajalooline ajarännak filmina," lausus maanteeameti juhataja Kadri Valner.

Liiklusmärgid on küll eelmise sajandi keskpaigast, aga sellel teelõigul on need kehtivad ja kiirus on piiratud 50 kilomeetrini tunnis. Teelõigul on ka nii ajastutruud bussipeatused kui ka piimapukid.