Briti konservatiivid said oma ajaloolises kantsis lüüa

Briti konservatiivid said ajaloolises kantsis Kesk-Inglismaal vahevalimistel lüüa. Põhja-Shropshire'i ringkonnas pole konservatiivid kunagi varem kaotanud.

Valimised võitnud liberaaldemokraadi Helen Morgani sõnul andsid valijad konservatiivist peaministrile Boris Johnsonile selge sõnumi, et pidu on otsas ja valede ning räuskamise najal tegutsev valitsus võetakse vastutusele.

Peaminister Johnsonil on tulnud viimastel aegadel seista silmitsi korruptsioonikahtlustustega, tema meeskonda on süüdistatud koroonapiirangute rikkumises, tema enda partei saadikud on seisnud vastu valitsuse plaanile kehtestada vaktsiinipassid samal ajal, kui nakatumine teeb uusi rekordeid.

"Täna õhtul kõnelesid Põhja-Shropshire'i inimesed Briti rahva nimel. Nad on valjult ja selgelt öelnud: "Boris Johnson, pidu on läbi." Teie valedele ja räuskamisele

toetuv valitsus võetakse vastutusele. Seda hakatakse kontrollima. Sellele esitatakse väljakutse. Ja seda saab lüüa ja seda lüüaksegi," kuulutas Helen Morgan.