Briti õhujõudude ülem: kosmosest on saanud sõjatanner

Kosmosest on saanud sõjatanner ning Suurbritannia ja tema lääneliitlased peavad oma võimekust suurendama, et seista vastu kasvavatele ohtudele, ütles kolmapäeval Ühendkuningriigi õhujõudude ülem.

Õhujõudude marssal Harv Smyth esitas karmi hoiatuse, teatades uue eskadrilli loomisest, mille ülesandeks on kaitsta orbiidil olevaid Briti satelliite. Tegemist on viimase sammuga olukorras, kus mitmed riigid arendavad kiirkorras oma sõjalist kosmosevõimekust.

Teadaanne tuli veidi rohkem kui nädal pärast seda, kui Ühendriigid esimest korda kinnitasid, et neil on Maa orbiidile paigutatud relvi, mis tekitas kartusi võidurelvastumisest kosmoses.

See ajendas Hiinat hoiatama kosmose lahinguväljaks muutmise eest ning Venemaad manitsema, et see peab olema "vaba igasugustest relvadest".

Kuid alates 2025. aasta augustist kuninglikke õhujõude (RAF) juhtiv Smyth ütles, et lääneliitlased näevad kosmoses rivaalide poolt "üha vastutustundetumaid ja provokatiivsemaid tegusid".

"Kosmosest on saanud sõjatanner, meeldib see meile või mitte, ning Suurbritannia koos oma partnerite ja liitlastega peab selleks valmis olema," ütles ta Londonis toimunud konverentsil UK Space Power.

"On aeg rakendada oma ressursse ... ja on aeg oma kosmosevõimekusega sisukamaid tulemusi saavutada," lisas Smyth.

London lõi 2021. aasta aprillis Suurbritannia kosmoseväejuhatuse (UK Space Command), et õhujõudude, mereväe ja maaväe komandörid saaksid ühiselt juhtida sõjalist strateegiat, operatsioone ja võimekusi väljaspool Maad.

See toimus 16 kuud pärast seda, kui Washington asutas USA kosmoseväe oma relvajõudude kuuenda väeliigina.

Kosmosest on saanud suurriikide jaoks nii sõjalises kui ka tehnoloogilises vallas üha strateegilisem valdkond, kus Lääs võistleb üha enam Hiina ja Venemaaga ülemvõimu pärast.

Oma kõnes süüdistas Smyth mitme intsidendi järel Moskvat "kosmoseriikide vastutustundliku käitumise normide jultunud eiramises".

Smyth rõhutas, et "keegi ei taha kosmosesõda ning Suurbritannia ja tema liitlased positsioneerivad end selle heidutamiseks".

"Ühendkuningriik tegutseb alati vastutustundlikult viisil, mis edendab stabiilsust ja väldib eskalatsiooni," väitis Smyth.