X!

Briti õhujõudude ülem: kosmosest on saanud sõjatanner

Välismaa
Hispaaniast näha olev päikesevarjutus
Hispaaniast näha olev päikesevarjutus Autor/allikas: SCANPIX/PSNEWZ/SIPA
Välismaa

Kosmosest on saanud sõjatanner ning Suurbritannia ja tema lääneliitlased peavad oma võimekust suurendama, et seista vastu kasvavatele ohtudele, ütles kolmapäeval Ühendkuningriigi õhujõudude ülem.

Õhujõudude marssal Harv Smyth esitas karmi hoiatuse, teatades uue eskadrilli loomisest, mille ülesandeks on kaitsta orbiidil olevaid Briti satelliite. Tegemist on viimase sammuga olukorras, kus mitmed riigid arendavad kiirkorras oma sõjalist kosmosevõimekust.

Teadaanne tuli veidi rohkem kui nädal pärast seda, kui Ühendriigid esimest korda kinnitasid, et neil on Maa orbiidile paigutatud relvi, mis tekitas kartusi võidurelvastumisest kosmoses.

See ajendas Hiinat hoiatama kosmose lahinguväljaks muutmise eest ning Venemaad manitsema, et see peab olema "vaba igasugustest relvadest".

Kuid alates 2025. aasta augustist kuninglikke õhujõude (RAF) juhtiv Smyth ütles, et lääneliitlased näevad kosmoses rivaalide poolt "üha vastutustundetumaid ja provokatiivsemaid tegusid".

"Kosmosest on saanud sõjatanner, meeldib see meile või mitte, ning Suurbritannia koos oma partnerite ja liitlastega peab selleks valmis olema," ütles ta Londonis toimunud konverentsil UK Space Power.

"On aeg rakendada oma ressursse ... ja on aeg oma kosmosevõimekusega sisukamaid tulemusi saavutada," lisas Smyth.

London lõi 2021. aasta aprillis Suurbritannia kosmoseväejuhatuse (UK Space Command), et õhujõudude, mereväe ja maaväe komandörid saaksid ühiselt juhtida sõjalist strateegiat, operatsioone ja võimekusi väljaspool Maad.

See toimus 16 kuud pärast seda, kui Washington asutas USA kosmoseväe oma relvajõudude kuuenda väeliigina.

Kosmosest on saanud suurriikide jaoks nii sõjalises kui ka tehnoloogilises vallas üha strateegilisem valdkond, kus Lääs võistleb üha enam Hiina ja Venemaaga ülemvõimu pärast.

Oma kõnes süüdistas Smyth mitme intsidendi järel Moskvat "kosmoseriikide vastutustundliku käitumise normide jultunud eiramises".

Smyth rõhutas, et "keegi ei taha kosmosesõda ning Suurbritannia ja tema liitlased positsioneerivad end selle heidutamiseks".

"Ühendkuningriik tegutseb alati vastutustundlikult viisil, mis edendab stabiilsust ja väldib eskalatsiooni," väitis Smyth.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:27

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:18

Trump kaalub kõrgete kütusehindade tõttu diislikütuse ekspordi piiramist Uuendatud

19:17

Islandi koondislane murdis enne kohtumist Eestiga jalaluu

18:59

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

18:55

Heidi Ulmani näitus Patareis käsitleb inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi

18:54

Briti õhujõudude ülem: kosmosest on saanud sõjatanner

18:47

Kadri Raalik: lõpuks on Estonia majja tulnud päris ooperilavastaja

18:46

Eluasemete hinnad kerkisid aastaga kuus protsenti

18:44

Baltimaade kaitseväed suhtuvad kodumaistesse droonidesse pigem jahedalt

18:35

Päevakaja (23.09.2026 18:00:00)

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

18:05

Meedia: Venemaal Ufa naftatehase lähedal toimusid plahvatused Uuendatud

05:50

Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima

08:20

Zjuganov ennustab Putini kursi ja sõja jätkudes Venemaale lüüasaamist

22.09

Tartus Siuru alal tulid maapõuest välja uusaegsed veerennid

14:56

Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laulu loata kasutamise eest poliitreklaamis

17:20

Kallas: õpetajad, kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud saavad palgatõusu Uuendatud

11:59

Tsahkna ERR-ile: USA uus kontingent jõuab peagi Eestisse Uuendatud

22.09

USA mõttekoda esitas stsenaariumi, kuidas võiks toimuda Vene sissetung Narva

22.09

Vseviov: kuuldused Venemaa peatsest rünnakust on proportsioonist väljas

08:36

Jan Uuspõld: ma ei soovita kellelgi oma kodu kiita

ilmateade

SPORT

19:17

Islandi koondislane murdis enne kohtumist Eestiga jalaluu

18:32

Neli Eesti orienteerujat pääsesid EM-il A-finaali

17:59

Eesti jalgpallikohtunik tegi Meistrite liigas ajalugu

17:30

Spordinädala alguses tunnustati silmapaistvat noort rühmatreenerit

loe: kultuur

18:59

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

18:55

Heidi Ulmani näitus Patareis käsitleb inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi

18:47

Kadri Raalik: lõpuks on Estonia majja tulnud päris ooperilavastaja

16:52

Tallinnas esineb Ukraina pärimusmuusika ansambel Dakhabrakha

loe: eeter

17:11

"Pealtnägija": transaktivistid süüdistavad riiklikku komisjoni kallutatuses

15:43

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele Alonette'i

15:24

Signe Kivi: uus algus on mind päästnud

13:50

Nedsaja Küla Bändi trummar: kõige lõbusam on trumme mängida tantsuks

Raadiouudised

17:55

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

17:55

Õpetajad, päästjad, kultuuritöötajad ja politseinikud saavad kolmeprotsendise palgatõusu

16:00

RB edasine ehitustempo Eestis sõltub valitsuse valitud rahastusvariandist

15:20

Raadiouudised (23.09.2026 15:00:00)

13:50

Toiduliidu juht: märgistuse muutmine võib toiduraiskamist vähendada

13:45

Joller: perearstinimistuid pole kindlasti kavas kaotada

12:20

Raadiouudised (23.09.2026 12:00:00)

11:00

Kohtla-Järves ja Jõhvis lastele koolikohtade leidmisega suuri probleeme ei ole

10:45

Saksamaa valitsuskoalitsioon on pärast lüüasaamisi liidumaade valimistel suure surve all

10:30

Hinnatõus on pannud inimesi prügi rohkem liigiti koguma

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo