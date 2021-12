Koroonaviirus kimbutab üha enam ka loomi

Aina enam tuleb maailma loomaaedadest teateid liikide kohta, kes sarnaselt inimestele on nakatunud koroona-viirusega. Koroonasse võivad jääda ka lemmikloomad, kes sel juhul on haiguse saanud koroonahaigelt omanikult.

Hiljuti diagnoositi koroona Belgia Antwerpeni loomaaia jõehobudel, inimeste seas pandeemiliselt levivat viirust on leitud ka ninakarul, kobrastel ja lumeleopradidel. Tallinna loomaaias nakatusid tänavu jaapani makaagid ja lõvi Juna, kes surigi koroonaga.

"Lõviga oli nii, et ta oli nii kehvas tervislikus seisundis, vana loom, et me pidime ta magama panema. Aga kuna ta enne oli nohune, siis ma palusin, et igaks juhuks võetaks proovid," rääkis Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran.

Kui algselt arvati, et koroonasse võivad jääda inimahvid ja suured kaslased, siis nüüd pole Marani sõnul enam võimalik järge pidada, koroonat on leitud väga paljudelt loomaliikidelt.

"Need on läinud kõik suhteliselt lihtsalt ja üldreeglina ma olen kogu aeg tahtnud öelda, et loomaaia loomadel need nakkused on väga pehmed, ei lähe keeruliselt," märkis Maran.

Tallinna loomaaia asukatest on inimestele mõeldud vaktsiini saanud kaks šimpansi, koroonavaktsiin on juba olemas ka loomade jaoks ja Ameerika 80 loomaaias on sellega kaitsepoogitud inimahve, karusid ja kaslasi, kellele võib koroona osutuda ohtlikuks.

Koduseid lemmikloomi saab Eestis kaitsta vaid ühte viisi - omanikku vaktsineerides, sest tõbi saadakse just peremehelt.

"Kui teil on mingid haigustunnused, respiratoorsed sümptomid, siis tuleb mõelda ka selle peale, et see nakkus ei leviks teie kassile, teie koerale. Kindlasti tuleks ennast sellest kassist, koduloomast efektiivselt isoleerida, et tõesti vähemalt ühes voodis ei maga," ütles Eesti Maaülikooli kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli ülemarst Aleksandr Semjonov.

Just omanikuga ühes voodis magamist peabki loomaarst põhipõhjuseks, miks kasse nakatub koertest enam. Koeri lihtsalt nii kergesti kaissu ei lasta.

Parim ravi nohusele koerale, tuhkrule või kassile on niiske õhk, mitte mingil juhul ei tohi loomale anda inimestele mõeldud ravimeid, näiteks paratsetamooli.

"Paratsetamool on eluohtlik igale kassile, kuna tekitab sellist ainet veres nagu methemoglobiin ja see kohe kindlasti tapab teie kassi palju kergemini kui koroonaviirus," selgitas Semjonov. "Kui te kahtlustate, et teie loomal on parasiidid, siis ivermektiini küll võib anda, aga loota selle peale, et see ravib koroonat, hetkel veel ei tasu," lisas ta.

Eluohtlikuks on seni inimestelt saadud viirus osutunud vaid ameerika naaritsatele, USA-s karusloomakasvatustes nõudis see pea iga teise mingi elu.