Võltsitud tõutunnistuse pärast kassikasvataja kohtusse kaevanud naine võitis

Aretajatelt kuni 900-eurosed tõukassipojad ostnud omanikud, kes avastasid, et tõupaberid olid võltsitud ning kassidel esines palju tervisehädasid, kaebasid kasvatajad kohtusse. Neist üks on positiivse kohtuotsuse juba kätte saanud ja ootab välja mõistetud rahasummat, teise kohtutee on veel pooleli.

"Pealtnägija" kajastas kevadel ühe kassivabriku lugu, kust ostetud tõupaberitega 850–900-eurosed kassipojad jäid kohe pärast uude koju jõudmist raskelt haigeks, mõni polnud vaktsineeritudki, ehkki kasvataja kinnitas, et on, esines ka surmajuhtumeid. Tõsiseid kaebusi Violet Dream Catteryst ostetud kallite tõukasside müüjate kohta kogunes netifoorumis mõne päevaga 15.

Kui üks teoorias karvutu sfinks karvaseks läks ja nii jäigi, tekkis omanikul kahtlus, et kass pole tõupuhas. Mitu omanikku asus tõutunnistuste tausta välja selgitama ning selgus, et väidetavat World Cat Associationit (WCA), mille alt tõutunnistus väljastati, pole tegelikult olemaski.

Kui kassiomanikud oma murega põllumajandus- ja toiduameti poole pöördusid. selgus, et nemad tõupaberite kontrolliga ei tegele. Sealt soovitati petukauba saanutele kohtutee jalge alla võtta.

Kuigi varasem kohtupraktika võltsitud tõupaberite kohta puudus, otsustas kaks petta saanud naist võltsitud tõupaberid väljastanud kassikasvatajate vastu siiski kohtusse minna.

Kassid osteti Lasnamäe korteris tegutsevast Violet Dream Catteryst, mida peavad ema-tütart Stella Talberg ja Ilona Lilleorg. Väidetava rahvusvaheliselt tunnustatud tõutunnistuse esitasid nad Venemaale registreeritud kassiklubi Nika Centeri alt, mis väidetavalt kuulub WCA-sse. Nimelt annavad kassiklubide vahendatavale tõutunnistusele oma garantii kassiklubisid koondavad organisatsioonid, mis peavad omama rahvusvahelist akrediteeringut, ilma selleta on tõutunnistus lihtsalt paber, mis midagi ei maksa ning kallil kassil tõupabereid sel juhul tegelikult ei ole.

Liisi Mezentsev sõlmis ostu-müügilepingu tütar Ilona Lilleoruga, kes vaatamata korduvatele kinnitustele, et assotsiatsioon eksisteerib, ei suutnud seda ära tõestada. Seetõttu keeldus Mezentsev katteta tõupaberit vastu võtmast. Niisiis olid tõukassi hinnaga ostetud sfinksid tegelikult ilma tõupaberiteta.

Mezentsev kaebas Ilona Lileoru augustis viimaks kohtusse, nõudes ostu-müügilepingu rikkumise eest hinnaalandust, sest müügilepinguga lubatud tõutunnistust üle ei antud.

"Mina ostsingi eelkõige ju tõukassi, mitte ilma tõutunnistuseta kassi.

Seetõttu soovisin hinda alandada 60 protsenti, mis on keskmise kassi hind, kellele ei ole väljastatud tõutunnistust. Kohtus mõistetigi müüjalt välja enammakstud 552,50 eurot," ütles Mezentsev.

Hinnaalandust võimaldab võlaõigusseadus juhul, kui võlgnik, praegusel juhul müüja, on oma kohustust kehtiva müügilepinguga rikkunud, näiteks andnud üle puudustega asja ja keeldub seda kõrvaldamast.

Tagaseljaotsusena Lilleorult välja mõistetud 552,50 eurole lisandub viivis alates augustist, mil ta kohtusse pöördus, ning täitemenetluse algatamise kulud 54 eurot. Lisaks peab Lilleorg tasuma Mezentsevi kohtukulud 575 eurot, mille pealt samuti hakkab viivis tiksuma, kui ta seda järgmise aasta 3. jaanuariks ära ei maksa. Samuti arestitakse sel juhul 4. jaanuarist Lilleoru kontod ja muud varad ning lisanduvad täitemenetluse tasud.

Kuigi kohus tegi otsuse juba 5. novembril, siis seni Lilleorg võlgnevust tasunud ei ole. Samas ei kasutanud ka õigust otsus 30 päeva jooksul edasi kaevata.

Karvaseks läinud sfinksi omanik Kristina Marfeldt pöördus kohtusse aga ema Stella Talbergi vastu, sest tema ostu-müügilepingule kirjutas alla just Talberg. Temal on tõutunnistus küll käes, erinevalt Mezentsevist, ent kuna selle väidetavalt väljastanud WCA-d tõendatult olemas ei ole, on paber kehtetu. Ka tema nõuab müügihinna alandamist, 65 protsendi võrra 585 euroni. Marfeldt ostis kassipoja 900 euro eest.

Marfeldt pöördus kohtusse Mezentsevist mõnevõrra varemgi. Et aga asjaolud on pisut erinevad, on see kirjalik menetlus endiselt pooleli.