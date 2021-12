WSJ: USA plaanib karmistada Iraani-vastaste sanktsioonide jõustamist

USA rahandusministeeriumi kõrgete ametnike sõnul saadab Washington järgmisel nädalal Araabia Ühendemiraatidesse (AÜE) kõrgetasemelise delegatsiooni, kuhu kuulub ka rahandusministeeriumi tippametnik Andrea Gacki, vahendas The Wall Street Journal.

AÜE on USA liitlane, aga ka Iraani üks suurimaid kaubanduspartnereid.

USA ametnikud kohtuvad AÜE naftafirmade ja pangajuhtidega. "Nad hoiatavad, et USA näeb tehinguid, mis pole sanktsioonidega kooskõlas. Need pangad seisavad silmitsi äärmise riskiga, kui see jätkub," ütles üks kõrge ametnik ajalehele The Wall Street Journal.

2015. aasta tuumaleppe taastamise läbirääkimised venivad. Läbirääkimised jätkuvad neljapäeval Viinis. Seal osalevad Iraan, Venemaa, Hiina, Suurbritannia ja Saksamaa. Nädalavahetusel sõidab Viini ka USA delegatsioon. Teheran siiski keeldub USA-ga otse läbirääkimisi pidamast.

Eelmisel nädalal kõnelused takerdusid, Iraani uus valitsus esitab üha rohkem nõudmisi. USA ametnikud väidavad, et kui läbirääkimistel edusamme ei toimu, siis AÜE survestamine võib olla alles algus, vahendas The Wall Street Journal.

Ametnike sõnul teeb USA tihedat koostööd ka Jaapani ja Lõuna-Korea finantsfirmadega, et jälgida Iraani ebaseaduslikku kaubandust.

Biden lubas valimiskampaanias tuumalepinguga taasliituda. USA eelmine president Donald Trump viis USA lepingust välja 2018. aastal.