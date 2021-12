Tallinn hakkab linnajuhtide palka taas indekseerima

Kui koroonapandeemia alguses mullu märtsis loobusid Tallinna linnajuhid oma palkade indekseerimisest ja palgatõusust, et väljendada keerulisel ajal solidaarsust, siis nüüd, mil majandus kosunud, iga-aastane indekseerimine taastatakse.

Tallinna linnavolikogu teisipäevasel erakorralisel istungil on päevakorras eelnõu, millega taastatakse linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ning linnavalitsuse liikmete ametipalga indekseerimine.

See tähendab, et linnajuhtide palka hakatakse iga aasta indekseerima kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kõrgeima palgamäära indeksiga. Selle indeksi avaldab rahandusministeerium igal aastal 15. märtsiks ning seni on indeks olnud alati üle ühe, mis tähendab palgakasvu.

Indeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Tallinna linnajuhid loobusid ajutiselt palkade indekseerimisest mullu märtsi lõpus.

Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et 2020. aasta kevadel alguse saanud COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud eriolukorra tingimustes ja sellest lähtunud majanduslanguse negatiivsete prognooside alusel otsustasid linnavalitsuse liikmed ja linnavolikogu juhid loobuda linnajuhtide palkade indekseerimisest ja palgatõusust, et väljendada majanduse keerulistel aegadel solidaarsust.

"Majanduslanguse prognoosid ei ole realiseerunud ning linna tulubaas on suurenenud. Sellest tulenevalt on põhjendatud edaspidiselt lähtuda linnavolikogu kehtestatud palgapoliitikast ning indekseerimise korrast, mis on analoogne riigisektori tippjuhtide palgapõhimõtetega," märgitakse seletuskirjas.

Tallinna linnapea ja linnavolikogu esimehe palk on praegu 6100 eurot, abilinnapeade palk 5200 (mõlemad brutos).

Lahkuvad abilinnapead saavad hüvitist

Pärast koalitsioonilepingut sotsiaaldemokraatidega jäi Keskerakond Tallinnas ilma kahest abilinnapea kohast ning üks abilinnapea läks vahetamisele.

Endistele abilinnapeadele Kalle Klandorfile ja Eha Võrgule makstakse volikogu otsusega lahkumishüvitist kuue kuu ametipalk ehk 31 200 eurot. Mõlemad olid abilinnapea ametis üle 10 aasta.

Aivar Riisalule makstakse lahkumishüvitist kolme kuu ametipalga eest ehk 15 600 eurot. Riisalu oli abilinnapea üle kolme aasta.