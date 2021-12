Mustakivi tee läbimurdele pole kiiret lahendust oodata

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul enne Peterburi tee korrastamist Mustakivi tee pikendust ei tule.

"Täna selleks kindlat plaani ei ole. Ka sellepärast, et kõigepealt tuleb Peterburi maantee rekonstrueerida ja ka selle projekti maksumus on küllaltki suur, vähemalt 40 miljonit eurot. Ehk siis täna me ei saa konkreetselt öelda, kas ja millal me suudame Mustakivi tee läbimurde projekti realiseerida," ütles Kõlvart.

Peterburi tee ehitushange kuulutatakse tõenäoliselt välja järgmisel aastal.

Sotsiaaldemokraadid uue läbimurde ehitust tugevalt ei poolda. "Sotsiaaldemokraadid üldise põhimõttena eelistavad täna olemasolevate teede-tänavate korrastamist, mida inimesed juba kasutavad," sõnas sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna esimees Raimond Kaljulaid.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi Kristen Michali sõnul on praegu kaalul kaks varianti.

"Vaidlus käib selle üle, et kas sinna tuleb magistraal või tuleb sinna kaasaegne tänavaruum. Meie pigem pooldaks seda, et see ühenduks säiliks, et seal oleks kaasaegne tänavaruum, mitte ainult magistraal, kus ääres kohalikud inimesed ja võib-olla ka kasutajad ennast hästi ei tunne," ütles Michal.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles, et enne keskkonnamõjude hindamise tulemusi ei saa öelda, milline tee tuleb või kas see üldse tuleb.

"Meie soov on üheltpoolt arendada linnas erinevaid liikumisviise ja muuta erinevate linnaosade vahelist liikumist paremaks. Samal ajal me ei tohi selle tegevuse najal kuidagi seada ohtu meie keskkondlikke väärtusi ja klindi loodus on üks nendest vaieldamatutest väärtustest," rääkis Svet.

Otsus, kas ja milline tee ehitatakse, tehakse peale keskkonnamõjude hindamise tulemuste selgumist.