Tallinna investeeringud kahekordistuvad suurhaigla lootuses

Tallinna eelarvestrateegia 2022-2025 järgi on pealinnal järgmise nelja aasta investeeringute mahuks kavandatud 214-422 miljonit eurot aastas, selle seas on ka Lasnamäele kavandatava Tallinna suurhaigla investeeringud.

Kui järgmisel aastal on linna investeeringute mahuks planeeritud 214 miljonit, siis aastal 2023 juba 282 miljonit, 2024. aastal 360 miljonit ja 2025. aastal 422 miljonit eurot.

Haigla ehitamine nendel aastatel ei ole praegu kindel ning sõltub sellest, kas ja kui palju tuleb 520 miljonit eurot maksma mineva projekti realiseerimiseks raha Euroopa Liidult ja kui palju riigilt. Eelarvestrateegias on aga projekt sees ning see tõstab sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna aastased investeeringud tänavuselt 11,4 miljonilt 248 miljonini aastal 2025.

Suurematest tulevikuprojektidest on eelarvestrateegiasse kirjutatud ka linnahalli ja Peterburi tee renoveerimine.

Teede ja tänavate valdkonnas ongi suurim ettevõtmine Peterburi tee rekonstrueerimine, mida praegu projekteeritakse. Ehitushange kuulutatakse tõenäoliselt välja järgmisel aastal.

Teise suurema tööna on järgmiste aastatega kavas rekonstrueerida marsruut Jõe tänav-Pronksi tänav-Liivalaia tänav-Suur-Ameerika tänav-Taksopargi ristmik. Töid alustatakse Jõe ja Pronksi tänavalt. Taksopargi ristmiku ja Suur-Ameerika/Luise ristmiku vahelise lõigu projekteerimine peaks algama tänavu. Rekonstrueerimistööd algavad seal peale seda, kui Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimisega on valmis saadud.

Uueks on kavas ehitada ka Rannamõisa tee lõigus Lõuka tänav-Tiskre oja sild ning Paldiski maantee lõigus Haabersti ristmik-Tähetorni tänav. Rekonstrueeritakse ka Suur-Sõjamäe tänav lõigus Kesk-Sõjamäe tänav-Smuuli tee. Samuti on kavas Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine.

Plaanis on kaks olulist läbimurret: Tervise tänava läbimurre ühendab Viljandi maantee ja Mustamäe ning selle rajamine võiks alata juba järgmisel aastal. Teine, palju vaidlusi põhjustanud läbimurre rajatakse Lasnamäele Mustakivi teele ning see peaks senisest paremini ühendama Tallinna suurima linnaosa ja Pirita.

Järgmise paari aastaga peaks teoks saama ka pikalt räägitud Nõmme ristmiku rekonstrueerimine.

Välisraha toel alustatakse Ülemiste terminali ja Vanasadama vahelise trammitee rajamist.

Strateegias on kirjas, et senisest enam suunatakse nii linna vahendeid kui ka välisraha kirgi tekitanud Tallinna rattastrateegia elluviimisse. Kavas on rajada linnaosi või asumeid ühendavaid kergliiklusteid, sealhulgas Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga ning Nõmmet ja Kesklinna ühendav rattatee.

Rattateede kogumiga on kavas ühendada linnakeskus ning Kristiine ja Põhja-Tallinn. Raudteealused käigutunnelid rajatakse Endla tänavale, Paldiski maanteele ning Pääsküla ja Laagri raudteejaama.

Investeeringud teedesse ja tänavatesse, mis on tänavu 54 miljonit eurot, jõuavad aastaks 2024 70,5 miljoni euroni, aasta hiljem on summaks 65 miljonit eurot.

Linnale uus haldushoone

Hariduse valdkonnas jätkub koolihoonete renoveerimine. Lasteaedu on kavas aastas renoveerida neli-viis, et viia kõik Tallinna lasteaiad vastavusse uute kehtima hakkavate nõuetega.

Juurdeehituse saavad Jakob Westholmi gümnaasium, Tallinna reaalkool ja Tallinna kunstigümnaasium. Renoveeritakse Nõmme gümnaasiumi põhikoolihoone, Kivimäe põhikooli ajalooline hoone, Tallinna kunstikool ja Nõmme põhikool. Tallinna huvikeskus "Kullo" saab uue hoone.

Kultuuri valdkonnas jätkub Linnateatri, botaanikaaia, linnamuuseumi ja loomaaia arendamine. Loomaaias on plaanis ehitada muu hulgas tiigriorg, kiskjate hoone ja antiloobi maja.

Spordi valdkonnas jätkub Tallinna spordihalli kergejõustikuhalli renoveerimine ja Kadrioru staadioni peaväljaku renoveerimistööd. Alustatakse Lasnamäe spordikompleksi spordihoone ja Vana-Mustamäe hüppetorni olmehoone ehitusega ning Sõle spordikeskuse juurdeehitusega. Ära on märgitud ka Pirita velodroomi rekonstrueerimisprojekt.

Transpordis on plaanis saastekvootide meetme toel soetada uusi tramme. Lõpule viiakse ka üleminek gaasibussidele.

Linnamajanduse all on kirjas, et eelarvestrateegia perioodi jooksul on kavas ka linna uue haldushoone ehk linnavalitsuse hoone projekteerimine, ehitamine ja sisustamine.

Eelarvestrateegias märgitakse, et perioodil 2021–2027 on linnal kavas aktiivselt taotleda avanevate Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid linna strateegiliste tegevuste elluviimiseks. Lisaks "Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu" meetmele taotleb linn rahastust säästva liikuvuse, ringmajanduse, rohelise ja ökoloogiliselt mitmekesise ja atraktiivse linnaruumi arendamiseks, samuti kliimamuutustega kohanemise ja targa linna lahendusteks, põhikoolihoonete, sotsiaal- ja tervishoiutaristu korrastamiseks, sealhulgas Tallinna haigla ehituseks. Prognooside järgi avanevad esimesed meetmed käesoleva aasta lõpus ja 2022. aastal.