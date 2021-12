Viru hotelli operaatori kahjum süvenes pea kaheksa miljonini

Ligi 2,8 miljonit eurot müügitulu teenis hotellioperaator majutusteenuse pakkumisest, kaks miljonit eurot toitlustusest, 158 000 eurot konverentsiteenustest ning 105 000 eurot muust müügist, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

"Alates 2020. aasta märtsist keskendus ettevõte kriisijuhtimisele ning samaaegselt alustati kriisijärgse tegevuse planeerimisega. Värskendati Viru hotelli identiteeti ja muudeti hotelli operatiivset struktuuri efektiivsemaks," kirjutab juhtkond aruandes.

Augustis alustati koristamisteenuse sisse ostmisega, mis võimaldas juhtkonna sõnul olla kulude juhtimisel veelgi paindlikum. Samuti jätkus hotelli teenuste ja teeninduse kvaliteedi arendamine lähtuvalt Sokos Hotels keti kontseptsioonide uuendamise põhimõtetest ning arvestades turu arenguid.

Keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale oli 2020. aastal 115 ehk 70 inimest vähem kui tunamullu. Tööjõukulud kokku vähenesid seetõttu ligi kolmandiku võrra 2,4 miljonile eurole. Jaanuaris 2021 oli töötajaid juba vaid 61.

Juhatuse liikmetele maksti mullu tasusid summas 162 600 eurot. AS Sokoteli tegevjuht vahetus juulis 2020. Nõukogu liikmetele tasu makstud ei ole.

2020. aastal sai ettevõte riigitoetust summas 429 700 eurot – kevadel tööjõukulutoetust ja detsembris toetust püsikulude katmiseks. 2020. aasta detsembris moodustati vabatahtlik reservkapital summas 2,5 miljonit eurot.

Ettevõte on sõlminud ka emaettevõttega kirjaliku kokkuleppe mille alusel emaettevõte on valmis täiendavalt rahaliselt toetama ja kinnitanud, et laenu tagasimakseid ei nõuta kuni 31. märtsini 2022. aastal.

Tänavu veebruaris sai Sokotel töötukassalt töötasu hüvitist ning märtsis tegi ettevõtte omanik täiendava sissemaksu vabatahtlikku reservkapitali summas 5 miljonit. Sõltumata 2021. aasta turu tagasihoidlikust taastumisest ja konkurentsi muutmisest alati pingelisemaks, on ettevõttel juhtkonna hinnangul kõik võimalused jätkata oma tegevust edasi oma hea kontseptsiooni ja optimaalse asukoha tõttu.

Sokotel AS-i emaettevõte on Soome Sok Liiketoiminta OY.