Venemaa hinnangul on Euroopa kõrges gaasihinnas ise süüdi

Septembris valmis saanud gaasitoru ei ole saanud kasutusluba Saksamaa ja Euroopa Liidu vastavatelt agentuuridelt. Putini hinanngul vähendaks lisatarned Euroopa gaasiturul kindlasti gaasibörsil pakutavat hinda.

Samal ajal on Jamali toru, mille kaudu Venemaa tavaliselt saadab Lääne-Euroopasse gaasi, töötanud viimased neli päeva vastupidises suunas. Putini väitel selleks, et tarnida gaasi Ukrainale.

"Mida saaks tarnida, kui pole ostutaotlusi? Mida nad tegid selle asemel? Alustasid vastupidist tarnet Saksamaalt Poola. Juba mitu päeva on pumbanud Saksamaalt Poola. See peaks olema huvitav kõigile. Miks? Sest me oleme tarninud Saksamaale gaasi vastavalt pikaajalisele lepingule ning selle hind on kolm kuni seitse korda väiksem kui börsil. Kui müüd ühe miljardi kuupmeetrit gaasi, siis saad teenida peaaegu miljard dollarit või 900 miljonit. See on puhas äri," lausus Putin.