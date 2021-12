Pühade puhul on üle Eesti avatud erinevad jõulumaad. Neist üks omapärasemaid on Ida-Virumaal Kauksi rannas, kus huvilised saavad uudistada loodustekkelist jäämüüri.

Sobivate loodusmõjude tulemusena on Peipsi järve jääst kerkinud Kauksi randa sadakond meetrit pikk jäämüür. Kõrgemates kohtades ulatub loodusehitis viie meetri kõrgusele ja ta on piisavalt lai, et sellel kõndides endast või kaaslastest pilti teha.



Jäämüür jääb avatuks seni, kuni sula ta tasandab.