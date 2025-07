Peipsi-äärne Kauksi tõmbab endiselt suvitajaid

Aastakümneid on olnud just Peipsi-äärne Kauksi see koht, mis soojade ilmadega tõmbab magnetina inimesi ligi.

80 kilomeetri kauguselt Tartust Kauksisse sõitnud Katriin Visnapuu ütles, et kasutab alati võimalust Kauksisse randa tulla.

"Siin on nii ilus rand ja ikkagi suur veekogu. Tartus on vaid väike Emajõgi ja kõik on üksteise küljes kinni. Aga siin on tore ja lastele meeldib," ütles Katriin Visnapuu.

Teist suve Kauksis toitlustav Aron-Antti Vaino tunnistas, et alustab päeva ilmaäpi vaatamisega.

"Kui ma telefoni lahti võtan, siis ilmaäpp on mul alati kõige esimene. Ma ärkan üles, vaatan ja saan aru, mis päev täna tuleb. Ma proovin ikka kaks-kolm päeva ette teada, aga minu arust, kui ma olin väiksem, siis need ilmaennustused olid kuidagi täpsemad," lausus Catering Kene tegevjuht Aron-Antti Vaino.

25-aastase majutuskogemusega Kauksi puhkemaja perenaine Piret Talistu ütles, et tema ilma pärast pead ei vaeva, sest keskenduda tuleb sellele, mille muutmine on enda võimuses. "Loodame, et ei saa ju kõik kolm kuud sadada. Küllap tuleb nüüd ikka suvi ka," ütles ta.

Neljapäeva lõunaajal oli Kauksis rannas umbes 1200 inimest.