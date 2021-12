Gazprom: Euroopa on omale gaasitarnetega ise probleemid tekitanud

Poola süüdistas sel nädalal Moskvat gaasitarnete peatamises Jamal-Euroopa gaasitoru kaudu ning oma klientidega manipuleerimises. Kõnealune gaasitoru töötas sel nädalal vastupidises suunas, sest Saksamaalt liikus gaas Poola.

Gazpromi sõnul on Lääne-Euroopa endale ise probleeme tekitanud ning õigem oleks vaadata peeglisse.

Lääneriigid süüdistavad juba nädalaid Venemaad gaasitarnete piiramises, et Ukraina konflikti tõttu Euroopale survet avaldada ning suruda läbi vastuoluline Nord Stream 2 gaasitoru avamine, mille kaudu Vene gaas Saksamaale jõuaks.

"Kõik süüdistused Venemaa ja Gazpromi vastu, nagu tarniks me Euroopa turule vähe gaasi, on täiesti alusetud, vastuvõetamatud ja ebatõesed või lihtsamalt öeldes, see on lihtsalt vale," kommenteeris Gazpromi esindaja Sergei Kuprijanov.