Kotov: kui gaasi hind jääb langema, langetame ka tarbijatele hindu

Kuigi viimastel päevadel on Euroopa gaasibörsil TTF hinnad langenud, on keeruline prognoosida, kas langus jääb püsivaks, sest pole selge, milliseks kujuneb talv ja kas veeldatud maagaasi import Euroopasse on piisav katmaks nõudlust, ütles ERR-ile Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

TTF-i hind on sel sügisel näidanud suurt volatiilsust ja hetke hinnalangus ei võimalda veel teha pikemaajalisi järeldusi, nentis Kotov. "Ei ole selge, milliseks kujuneb talv ja kas LNG import Euroopasse on piisav katmaks nõudlust," lisas ta.

Euroopa gaasibörsil TTF langes gaasi hind neljapäeval 12 protsenti ning jõudis 84,90 euroni megavatt-tunni kohta. Reedel langes hind veelgi ning jõudis 68,5 euroni megavatt-tunni kohta. Üheks languse põhjuseks on Euroopasse jõudnud LNG-tankerid, mis alguses pidid minema Aasiasse, teiseks soe ilm. Tipphetkel detsembris ulatus hind 180 euroni.

Kuivõrd Eesti Gaas kaupleb TTF alusel kuu ette indeksiga, siis tähendab see börsi- ja paindliku paketi omanikele seda, et hinnad on kogu sügise järsult tõusnud. Näiteks teatas Eesti Gaas hilissuvel paindliku paketi omanikule, et 1. septembrist on kuupmeetri gaasi hind 0,499 eurot, 1. novembrist tõusis hind 0,661 euroni, 1. detsembrist 0,89 euroni, 1. jaanuarist 1,14 euroni ja 1. veebruarist juba 1,29 euroni kuupmeetri kohta. Veel 2021. aasta alguses oli hinnaks 0,318 eurot kuupmeetri kohta.

Kotovi sõnul ongi nende kodutarbijatest suurim osa paindliku paketi lepinguga.

"Kõige rohkem ongi puudutatud need kliendid, kellele oleme saatnud kuu ete teate, et hind tõuseb, kuivõrd börsidel on hind tõusnud. Viimase sellise otsuse tegime selle nädala alguses, kui hinnad olid veel kõrged. Eks me iga päev vaatame, mis praktikas toimub. Kuivõrd need olid veebruari hinnad, mis on tõusnud võrreldes jaanuariga, siis me jälgime – kui on langus püsiv, siis me ilmselt otsustame jaanuari keskel, kuidas käitume: kas langetame hindu juba veebruarist või märtsist," rääkis ta.

Kotovi sõnul on ettevõttel väga pikaajalised prognoosid olemas, kuid tegelikkus muudab prognoose pidevalt: ka esmaspäeval veebruari hinnatõusu kohta otsust tehes pidi prognoosi järgi sel nädalal olema gaasi hind börsil keskmiselt 102 eurot, kuid tegelikult langes alla 70 euro megavatt-tunni kohta.

"See, et on viimastel päevadel langenud, on küsimus, kas see on püsiv, või on see aasta lõpp, kui tarbimised on vähenenud. Kui algab uus aasta, siis järgmisel nädalal võib jälle olla hinnakasv. Seda on hästi keeruline ette ennustada," ütles Kotov.

Püsihinnaga paketti kõrge hinnaga pole mõtet valida

Kotovi sõnul on viimase kolme kuu jooksul, kui gaasi hind on kiiresti kerkinud, umbes kümme protsenti nende klientidest soovinud hinda fikseerida ehk valida kindel pakett. Arvudes tähendab see 4000 kuni 5000 klienti.

Kotov märkis, et kõrge hinna ajal pole seda samas kõige mõistlikum teha.

"Siis peaks klient olema valmis terve aasta sellise hinnaga tasuma. Kui ta teeb seda ainult selleks, et vältida hinnatõusu, siis ei ole see hea otsus. Pigem ootaks, et hinnad langevad ja teha hinna fikseerimise otsus veebruaris-märtsis, kui on selgem, mida turg tegelikult teeb ja teha hinna fikseerimise otsus madalama hinna peale. Praegu on hinna sees kuud, kus on kõrgem tarbimine, kõrgemad hinnad, nii et pigem lükkaks hinna fikseerimise otsust paar kuud edasi, kui turud rahunevad," rääkis Kotov.

Eesti Gaasi soovitus on paindlik pakett, mille hind alates 1. jaanuarist on soodsaim, lisas ta.

Ettevõtetest klientide kohta ütles Kotov, et jaanuaris on neil oodata veel kõrgemaid hindu, kuid veebruarist peaks gaasi hind langema.