Omikroni tüvi on läinud Eestis plahvatuslikult levima

Pea kaks aastat väldanud koroonapandeemia ajal pole nii kiire levikuga tüve kui omikron veel olnud. Kui esialgu näib, et uus tüvi põhjustab raskeid haigestumisi vähem, näitavad koroonamudelid, et oht tervishoiusüsteemile on siiski olemas.

Mõne päevaga on Eestis omikroni tüvega nakatumine sisuliselt kahekordistunud. Kui 23. detsembriks oli uus tüvi tuvastatud 830 inimesel, siis pühapäeva hommikuks oli see number kerkinud juba üle 1500.

Viroloogiaprofessori Irja Lutsari sõnul nakatumist komeedina taevasse viivat tüve pole selle pandeemia ajal olnud. Vähemalt esialgu jõuab haiglaravile kardetust vähem inimesi.

"Ühendkuningriigis, kus on väga-väga suur nakatumiste laine, ennekõike Londonis ja selle ümbruses, siis nendel haiglasse tulevate isikute arv ei ole suurenenud, intensiivravis ja kopsude kunstlikku ventilatsiooni vajavate isikute arv ei ole suurenenud," ütles Lutsar.

Terviseameti hinnangul ei saa Suurbritannia või Taani andmeid Eesti olukorra hindamisel aluseks võtta, sest sealne vaktsineerituse tase on palju kõrgem. Eestis aga on siiani hinnanguliselt kuni 40 000 riskirühma kuuluvat inimest kaitsepookimata.

"Kui ta levib ikkagi kaks kuni viis korda kiiremini, siis summaarselt ta võib ikkagi tekitada sellise olukorra, kus haiglaravi tõuseb püstijoones üles. Me ei tea veel seda," ütles terviseameti hädaolukorra juhi kohusetäitja Ragnar Vaiknemets.

Eestis on omikron rohkem levinud nooremate seas ja sümptomid on olnud leebemat sorti ehk tegu on olnud köha ja nohuga.

"See tuleneb sellest, et see rohkem kinnitub ülemistesse hingamisteedesse ja selletõttu öeldakse, et ta on kiiremini leviv, kuna ülemistes hingamisteedes

ta paljuneb paremini. Kui me köhime, siis me paratamatult paiskame rohkem

viiruseosakesi õhku võrreldes delta tüvega, mis kinnitub rohkem alahingamisteedesse, kopsudesse," selgitas Vaiknemets.

Kuigi esialgu haiglaravi nõudvat kopsupõletikku esineb vähem, siis praegu tugineb terviseamet nädala alguse prognoosidele, mis ei anna optimismiks alust.

"Need prognoosid näitavad ikkagi sellist natukene kurvemat pilti, kuivõrd ta võtab arvesse mitte ainult omikroni tüve, aga ka delta enda tüve liikumist," ütles Vaiknemets.

Kahe doosiga vaktsineeritud Robert ootas pühapäeval Tallinnas Vabaduse väljakul võimalust end testida, sest pärast ühist istumist oli sõbra test järgmisel päeval positiivne. Isegi kui vastne test peaks negatiivseks osutuma, siis kolmandat süsti saama ta ei lähe.

"Ma olen väga palju olnud koos inimestega, kes on haiged ja ma pole siiamaani nakkust saanud. Ma tahaks seda kuskilt saada, tahaks läbi ka põdeda. Me peame selle nagunii kõik läbi põdema, ta on siia maailma tulnud ja siia ta jääb. Tegelikult

harjume ära sellega," põhjendas Robert.