Tihe uudisteaasta 2021

ETV toob neljal õhtul eetrisse neli kokkuvõtvat saadet aasta märgilistest hetkedest. 2021. aasta võetakse kokku läbi uudiste, loomingu, Eesti elu ja spordi. ERR-i portaalis on võimalik saateid vaadata juba eetripäeva hommikul, esimesena näete ülevaadet aasta olulisematest uudistest.

Lõppev aasta on olnud järjekordne koroona aasta. Viirus on tulnud uute lainetena ja proovinud uusi käike uute tüvedega. Eesti ja maailm on püüdnud epideemiaga võidu end sellest vabaks vaktsineerida.

Ligi 100 000 inimese täiendav vaktsineerimisotsus aitaks Eesti taas normaalsele elule lähedale, hindab Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. Maimets käib läbi kreeka tähestiku ehk viiruse tüved, millest oleme sel aastal rääkinud. Valikust - vaktsineerida või mitte, räägib saates kommunikatsiooniekspert Raul Rebane.

Eesti poliitika aastat kokku võttes on põhjust rääkida valitsuse vahetusest ja kahtedest valimistest. Peaminister Kaja Kallas räägib umbusust, millega Reformierakond ja Keskerakond valitsuskõneluste pidamist alustasid ja enda hinnangust oma tööle.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart analüüsib poliitilist seisu pärast kohalikke valimisi. Poliitiline maastik killustub ja protestihääli on üha enam, leiab kohalike valimiste kõige populaarsem poliitik. Politoloog Mari-Liis Jakobson vaatab tagasi presidendivalimistele ja sellele, kuidas Alar Karisest president sai.

Ühele poliitika loole elasime sel aastal veel kaasa. Tipp-poliitik Mailis Reps kaotas kild-kildhaaval oma positsiooni vastavalt sellele, kuidas ilmnesid uued asjaolud riigi varaga ringikäimise kohta. Poliitik ja kauaaegne poliitikaajakirjanik Kalle Muuli arutleb selle üle, millisest suhtumisest kujunenud pilt kõneleb ja oletab, et aastate eest ei oleks sellises asjas võib-olla uurimiseni jõutud.

Talibani kiire võimuletulek Afganistanis ja lääneriikide 20 aastat poputatud režiimi kokkuvarisemine vaid loetud päevadega oli selle aasta šokk, mis enesepettuseks ruumi ei jätnud. Oma Afganistani kogemusest raamatu kirjutanud kaitseväelane Taavi Liias räägib, kuidas tema seal aset leidnut näeb.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis kirjeldab, kuidas Leedu koges Valgevene korraldatud ränderünnaku alla jäämist ja mis oli selle kriisi lahendamisel nende jaoks kõige keerulisem ülesanne. "Venemaa presidendi Vladimir Putini praegustele ähvardustele ei tohi järele anda," ütleb Landsbergis.

Kõikide kriiside keskel vaadatakse Euroopas ringi, kes võtaks üle sel aastal Saksamaa liidukantsleri ametist taandunud Angela Merkeli liidrirolli. Merkeli rolli Euroopa kooshoidmisel analüüsib Corinna Hörst Saksamaa Marshalli Fondist.

Pakiliste kriiside taustal tuletab end endiselt meelde lähenev kliimakriis. Millised on meie võimalused, selle üle arutleb ökoloog Mihkel Kangur.

Uudistetoimetus võtab kokku tiheda uudisteaasta. Saate toimetaja on Epp Ehand, režissöör Rait-Roland Veskemaa, produtsent Tiina-Mari Koljak.

Saade "Aasta tipphetked" on ETV eetris neljal õhtul alates 27. kuni 30. detsembrini kell 20-21.