Soomlane lasi õhku oma Tesla ja sai rahvusvaheliselt kuulsaks

Tesla Model S-i õhkulaskmist kajastasid mitu suurt rahvusvahelist väljaannet, näiteks Sky News ja New York Post. Videolõigu avaldas Youtube'i kanalil grupp "Pommitajad".

Tesla õhkulaskmiseks kasutati umbes 30 kilogrammi dünamiiti. Video avaldati jõulude paiku ja nüüd on seda vaadatud umbes neli miljonit korda.

Tesla Model S on isegi kasutatuna kallis auto. Selle hind on rohkem kui 30 000 eurot.

Kataineni sõnul sõitis ta autoga umbes 1500 kilomeetrit, siis läks see katki. Auto pukseeriti Tesla teenindusse, kus öeldi et aku tuleb täielikult välja vahetada. See oleks läinud maksma umbes 20 000 eurot, vahendas Helsingin Sanomat.

Kataineni sõnul heliseb ta telefon nüüd pidevalt, välismaised ajalehed tahavad teha intervjuud.

Tesla õhkulaskmise juures aasiti ka Elon Muski kallal. "Pommitajad" palkasid selleks helikopteri, kust visati alla mannekeen, mille näole oli maalitud Elon Muski portree. Mannekeenil oli seljas langevarjuri kostüüm.